IZBJEGNUTA TRAGEDIJA U KRAPINI: Dječak se poskliznuo i pao u nabujali potok

Dječak je s prijateljima igrao nogomet kada im se lopta otkotrljala u potok Krapinčicu u kojemu je, zbog otapanja snijega, razina vode narasla do dva metra. Poskliznuo se i pao u vodu koja ga je nosila stotinjak metara

U subotu poslijepodne u Parku matice hrvatske u Krapini odigravala se prava drama koja je, zahvaljujući prisebnim prolaznicima, završila sretno po jedanaestogodišnjeg Nikolu Mlinarića.

“Vuklo ga je stotinjak metara”

Dječak je s prijateljima igrao nogomet kod obližnje osnovne škole. U jednom trenutku lopta im se otkotrljala i pala u inače plitki potok Krapinčicu u kojemu je ovih dana, zbog otapanja snijega, razina vode narasla do dva metra. Nikola je, kao i mnogo puta ranije krenuo po loptu, no poskliznuo se i upao u vodu koja ga je povukla i nosila gotovo stotinjak metara. Srećom, u to je vrijeme bilo mnogo ljudi na šetnici, pa su neki smjesta priskočili dječaku u pomoć i uspjeli ga izvući na suho.

“Vuklo ga je stotinjak metara, gotovo do Lidlovog mosta. Hvala Bogu, slučajni prolaznici su priskočili u pomoć i uspjeli ga izvući van”, kazao je za Zagorje International dječakov otac Krešimir Mlinarić.



Otac zahvalan svima koji su mu spasili sina

On je u međuvremenu uspio stupiti u kontakt s četvero ljudi koji su Nikoli priskočili u pomoć kako bi im zahvalio što su mu spasili život te im vratio odjeću u koju su ga mokrog zamotali. Volio bi, kaže, naći i petog čovjeka koji je bio glavni prilikom spašavanja.

“Ne mogu naći riječi kojima bi im zahvalio, spasili su mu život, veliko im hvala. Na toj dionici zbog slapa koji je malo dalje, potok ubrzava te se stvaraju valovi. On se sigurno ne bi uspio sam izvući iz te bujice. Molim da mi se jave svi koji su sudjelovali, da znamo tko mu je sve spasio život. Mali je još u Općoj bolnici Zabok, supruga je s njime. Malo je natučen i pothlađen i malo mu je povišen kreatinin u bubrezima, budući da se nagutao te prljave vode, ali hvala Bogu, bit će dobro. Na kraju, srećom, nije ništa strašno”, kazao je dječakov otac.