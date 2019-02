BIVŠEG POLICAJCA PUSTILI IZ ZATVORA DA ČUVA DJECU DOK JE MAJKA U BOLNICI: Brutalno je pretukao malodobnu kćer (14)

“Otrgnula se i pobjegla u susjedovo dvorište gdje ju je sustigao, nastavio tući, strgnuo joj majicu i grudnjak. Mlatio ju je onako golu pred svima na ulici, a njezinom je glavom razbio jednu dasku na ogradi. Svi su gledali, nitko nije pomogao, samo su pozvali policiju. Kćer i sina mi je na kraju u svoju kuću sklonila jedna susjeda”, ispričala je nesretna žena

Bivši policajac koji je odsluživao kaznu zatvora jer je prijetio ubojstvom tetama u vrtiću, koji pohađa njegov sin, te je već poznat od ranije zbog obiteljskog zlostavljanja, nakon što je uvjetno pušten iz zatvora dok je njegova supruga bila u bolnici, premlatio je svoju 14-godišnju kćer, a svemu je svjedočio i njegov sedmogodišnji sin koji ima autizam.

“Osuđen je jer je mene zlostavljao, a djeca su tome svjedočila. Jednom mi je sjedio na leđima i držao nož pod vratom, a naša je kći urlala i preklinjala ga da ne zakolje mamu. Moj bivši suprug je i teški alkoholičar, sva djela je počinio u pijanom stanju i sudski mu je određena mjera za obvezno liječenje od alkoholizma”, rekla je Edina za 24sata.

MONSTRUOZAN ZLOČIN: Nasmrt pretukao djevojčicu (4) jer je prolila sok po njegovoj igraćoj konzoli

Edina D. F. (42) imala je tešku operaciju tumora u Kliničkoj bolnici Merkur. Kada je prvi puta saznala da mora na operaciju nadležni centar za socijalnu skrb predložio je da se zatraži uvjetno otpuštanje oca iz zatvora i da on čuva djecu dok je majka u bolnici.

‘Policija me nije ozbiljno shvaćala’

“Nisam se protivila odluci centra da ih on čuva vjerujući da djecu neće dirati, jer je uvijek tukao i zlostavljao samo mene, njih nije nikada. No kada sam shvatila da u petak poslijepodne negdje pijan hoda okolo s mojim sinom koje je dijete s posebnim potrebama, znala sam da će se nešto loše dogoditi. Zato sam počela preklinjati policiju da pomognu, ali nisu me ozbiljno shvaćali”, rekla je. Naime, ona je više od sat vremena molila policiju da joj spase djecu od pijanog muža, zlostavljača. No prije nego što je policija intervenirala nasilnik je već premlatio svoju malodobnu kćer.

OTAC DJEVOJČICE KOJOJ JE UČENIK NA NASTAVI ŽIGOSAO ‘U’ NA RUCI: ‘Sad joj prijete smrću, a pretukao mi je i drugu kćer do krvi’

Vidjevši kako policija ne reagira na njezin apel, žena je nakon teške operacije ušla u taksi i krenula put svoje kuće u zagrebačkom Petruševcu. Stigla je kad i policija.

‘Mlatio ju je onako golu pred svima’

“Stigla sam iza 18 sati, istodobno kad i policija. Kćer mi je ispričala da ju je otac počeo mlatiti u kući i udarati joj glavom o zid, zbog čega je skočila preko balkona. On je skočio za njom i nastavio je šakama mlatiti. Otrgnula se i pobjegla u susjedovo dvorište gdje ju je sustigao, nastavio tući, strgnuo joj majicu i grudnjak. Mlatio ju je onako golu pred svima na ulici, a njezinom je glavom razbio jednu dasku na ogradi. Svi su gledali, nitko nije pomogao, samo su pozvali policiju. Kćer i sina mi je na kraju u svoju kuću sklonila jedna susjeda”, ispričala je nesretna žena.

KRVAVI TRAG KOJI VEĆ GODINAMA ZA SOBOM OSTAVLJA DARUVARAC: Pretukao je još jednu bivšu djevojku, oteo dečka druge i nasrnuo na policiju

Njezina kći H.F. zbog ozljeda je hospitalizirana u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, a pijanog supruga odveli su u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče.