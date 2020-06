ISTRIJANKA ZA VRIJEME KORONE POBJEGLA OD NASILNOG MUŽA, ŽIVI U NEHUMANIM UVJETIMA: ‘Dom je sklepala od odbačenog građevinskog materijala’

‘Ono u što smo bili sigurni je to da u tom prostoru i onakvim uvjetima ne smije dočekati zimu, kao što smo znali da od naših suza i sažaljenja gospođa neće imati koristi’

Jedna je žena iz Novigrada pobjegla od svog nasilnog muža za vrijeme pandemije koronavirusa. Smjestila se u u drugom gradu te živjela u nehumanim uvjetima sve dok je nisu pronašli volonteri Crvenog križa. Kako je za Glas Istre ispričala Dajana Medić, ravnateljica rovinjskog CK-a, da ženu potraže potaknuo ih je upit Centra za socijalnu skrb pa su otišli u jednu kampanju blizu Valalte pa su je iznenada i nenajavljeno posjetili.

“Ono što smo tamo zatekli nije nas moglo ostaviti ravnodušnima. Jednom riječju, žena se snalazila kako zna i umije, a njen je dom bio ništa drugo do zidovi, krov i strop sklepani od različitog, mahom odbačenog, građevinskog materija.

Gospođa je u Crveni križ dolazila tri puta godišnje po paket hrane. Na biciklu i uvijek šutljiva. Nije se dugo zadržavala, taman koliko je bilo potrebno da preuzme paket. Nikada se nije žalila i, iskreno, o njoj nismo ništa znali. Tijekom najžešće koronakrize, iz Centra za socijalnu skrb pitali su nas da li gospođi nosimo tople obroke. Do tada to nismo činili”, ispričala je ravnateljica Medić Glasu Istre, a ova priča je došla na svjetlo dana upravo zbog pandemije.

Pobjegla od muža

U razgovoru s nesretnom ženom, Medić je saznala da je ona nakon razvoda iz Novigrada pobjegla od nasilnog muža u Rovinj. Svoj stan u Novigradu je prodala pa kupila komad zemlje na kojem danas živi.

“Ono u što smo bili sigurni je to da u tom prostoru i onakvim uvjetima ne smije dočekati zimu, kao što smo znali da od naših suza i sažaljenja gospođa neće imati koristi. O njoj su susjedi samo lijepo pričali i pomagali joj koliko su mogli”, govori Medić za Glas Istre.

Srećom, ovo je priča sa sretnim epilogom jer ovoj ženi će sada sigurno stići pomoć.

