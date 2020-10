ISTRAŽNI ZATVOR IMOĆANINU: Krijumčario 200 kilograma marihuane

Glasnogovornica Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu Irena Golubić Rajković rekla je Hini da se osumnjičenik na ispitivanju u tužiteljstvu branio šutnjom

Imoćaninu K.Š. (24) koji je u subotu na autocesti uhićen s gotovo 200 kilograma marihuane sudac istrage karlovačkog Županijskog suda u ponedjeljak je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Istražni zatvor predložilo je nakon današnjeg saslušanja Općinsko državno odvjetništvo, a sudac istrage Ante Ujević Hini je izjavio da je prijedlog prihvatio, “jer se radi o velikoj količini nađene opojne droge, od 200 kilograma”.

“Mladić do sada nije bio kažnjavan, ali ga ni to nije moglo izvući od istražnog zatvora, jer preteže činjenica o velikoj količini droge i drskosti kako ju je prevozio, autocestom, bez da je to i zakamuflirao, kao da prevozi neko voće”, rekao je sudac istrage, dodavši da je osumnjičenik K. Š. iz Donjeg Prološca kod Imotskog.

Brani se šutnjom

Glasnogovornica Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu Irena Golubić Rajković rekla je Hini da se osumnjičenik na ispitivanju u tužiteljstvu branio šutnjom.

Policija je ranije izvijestila da je u subotu na odmorištu autoceste A1 u Draganiću zaustavila 24-godišnjaka u kombiju u kojem je “vizualnim pregledom” uočeno više torbi. Kako su sumnjali da je u njima marihuana ishodili su sudski nalog i u kombiju pronašli više paketa s ukupno 199,2 kilograma te droge namijenjene preprodaji.

Karlovačka Policijska uprava je priopćila da je to najveća pojedinačna zapljena te vrste droge na karlovačkom području i “još jedan u nizu rezultata policijskih aktivnosti koje se provode s ciljem podizanja razine sigurnosti i sprečavanja nezakonitih radnji”.