ISTRAGA DOVELA DO SULUDOG RASPLETA: Otkriveno tko je podmetnuo požar u HZJZ-u, a da bi zbunio policiju čak ga je i sam gasio!

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje požara u prostorijama Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo u Rockefellerovoj ulici u Zagrebu, a za njegovo izazivanje sumnjiče 25-godišnjeg zaštitara.

Policija sumnja da je zaštitar za vrijeme radnog vremena došao do ulaznih vrata zgrade te ih otključao i sišao u suterenske prostorije, otvorio vrata prostorije za demineralizaciju vode i otvorenim plamenom zasad neutvrđenog izvora zapalio drveni ormar u kojem su bili arhivirani razni papiri. Nakon toga je izašao iz zgrade i otišao do susjedne zgrade, do prostorije koja se nalazi u upravnoj zgradi, otključao ih, a potom došao do vrata pomoćne arhive, koja je otključao i ušao unutra te otvorenim plamenom zasad neutvrđenog izvora zapalio registratore na drvenim policama.

Potom je, s ciljem otklanjanja sumnje sa sebe, odbacio ključeve upravne zgrade u travu, a koje je naknadno pronašao policijski službenik.

U požaru je u potpunosti izgorio ormar u sobi za demineralizaciju te je nagorio uređaj za demineraliziranje vode, dok je u arhivu u upravnoj zgradi u potpunosti izgorio dio registratora s upravno-pravnim dokumentima te dio inventara. Materijalna šteta nije utvrđena, a cijeni se većom.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta nadležnom državnom odvjetništvu.