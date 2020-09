ISTARSKI POLITIČAR AUTOM NALETIO NA PJEŠAKINJU U PULI: ‘Samo se stvorila ispred mene, bila je to sekunda, još sam u šoku’

Dugogodišnji političar kaže kako je vozio sporo jer tamo, zbog blizine škole, i inače uvijek uspori

Vozač automobila u prometnoj nesreći u kojoj je na mjestu poginula pješakinja u Puli poznati istarski političar, 82-godišnji Josip Anton Rupnik, dugogodišnji vijećnik u Skupštini Istarske županije i član vladajuće koalicije te osnivač stranke Zeleni savez.

“Nisam vozio brzo, možda 30 do 40 kilometara na sat. Tamo se u blizini nalazi osnovna škola Kaštanjer i uvijek kada tamo prolazim, po inerciji usporim. Tako je bilo i ovaj put. U jednom trenutku, pješakinja se samo stvorila ispred mene. Nije prolazila na pješačkom prijelazu, već je bila van njega. Doslovno je izletjela ispred mog automobila i nisam je vidio. Bila je to sekunda i pješakinja se našla ispred mog vozila i dogodilo se to što se dogodilo”, kazao je Rupnik Glasu Istre te dodao da je u šoku zbog smrti žene.

TEŠKA PROMETNA NESREĆA U PULI: Vozač (82) pogodio ženu dok je prelazila cestu, poginula na mjestu

Prema policijskim podatcima, zbog još neutvrđenih razloga, pješakinju u kasnim 60-im godinama koja je prelazila cestu udario je osobni automobil hyundai pulskih registarskih oznaka kojim je upravljao 82-godišnjak iz Pule.