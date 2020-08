ISPOVIJEST ‘ZVIŽDAČA’ UHIĆENOG U DUBROVNIKU: ‘To je bio šok. Morao sam dati više od 70 otisaka prstiju, a ja ih imam samo 10’

‘Moram priznati da sam bio impresioniran načinom na koji se hrvatska policija odnosila prema meni i da sam imao samo 40 sekundi lisice na rukama, koliko je trebalo da od suda dođemo do zatvora’

51-godišnji britanski odvjetnik i ‘zviždač’ Jonathan Taylor, nakon što je u četvrtak 30. srpnja u Dubrovniku uhićen prema Interpolovoj crvenoj tjeralici koju je za njim izdala Kneževina Monako, prepričao za Jutarnji list situaciju. “Prije nego što sam došao na sud prošlog petka, morao sam dati više od 70 otisaka prstiju, a ja ih imam samo 10”, rekao je pomalo ironično.

Taylor je poznat po razotkrivanju višemilijunskog skandala s podmićivanjem u naftnoj industriji te pomaganju američkim i nizozemskim državnim istražiteljima u otkrivanju mita u nizozemskoj multinacionalnoj kompaniji SBM u Monaku.

Prvu put uhićen

Sa suprugom Cindy, sinovima Maxom i Wiloom te kćeri Abby 30. srpnja stigao je izravnim letom British Airwaysa s londonskog Heathrowa u dubrovačku zračnu luku gdje ga je zadržala policija, dok su njegova supruga i djeca prošli kontrolu.

“To je za mene bio šok, jer sam uhićen prvi put u životu. Ali moram priznati da sam bio impresioniran načinom na koji se hrvatska policija odnosila prema meni i da sam imao samo 40 sekundi lisice na rukama, koliko je trebalo da od suda dođemo do zatvora. Hrvatski policajci poželjeli su mi sreću, bili su mi podrška i prilično obazrivi”, rekao je Taylor.

Kaže kako mu je u zatvoru društvo pravio zatvorenik Goran, koji je ondje oko godinu dana zbog droge, a kasnije su im se u ćeliji veličine 5×7 metara pridružila još dvojica zatvorenika, koja su navodno počinila nasilna kaznena djela.

“Za mene su to bili strašni dani jer nisam imao pojma koliko ću dugo biti zatvoren. Vidio sam da je na nalogu za uhićenje pisalo ‘podmićivanje’/korupcija. Takvi su mi navodi bili šokantni jer nikad nikog nisam podmićivao, niti se bavio nekom koruptivnom radnjom. Naprotiv, ja sam ‘zviždač’. Moram reći da su zatvorski čuvari također bili korektni, baš kao i, koliko sam primijetio, prema ostalim zatvorenicima”, rekao je britanski odvjetnik za Jutarnji list kojega je policija tri sata ispitivala u posebnoj prostoriji.

Jamčevina od 120.000 kuna

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Monako ga tereti za korupciju tužitelja u Monaku. Taylor je je sve optužbe ranije odbacio, kao i pred sucem dubrovačkog Županijskog suda. Na ročištu mu je određen ekstradicijski zatvor, ali je on po žalbi njegovih odvjetnika ukinut. Određene su mu mjere opreza, jamčevina od 120.000 kuna te mjera da se dvaput tjedno mora javiti u dubrovačku policiju, pa je u srijedu ujutro nakon što je jamčevina uplaćena, i pušten iz dubrovačkog zatvora.

“Moja obitelj i ja smo prije tri tjedna putovali u Rouen u Francusku bez ikakvog problema i zato sam se to više iznenadio kad su me uhitili. Ta optužnica je proizašla iz navoda mog bivšeg poslodavca, nizozemske multinacionalne naftne kompanije SBM iz 2014. godine, jer sam ja kao ‘zviždač’ otkrio masovnu korupciju. Nakon što sam otkrio te optužbe, cijelo to vrijeme živio sam na istoj adresi u Engleskoj – nisam se skrivao – i iskreno se pitam zašto u proteklih šest godina nisu tražili moje izručenje od Velike Britanije ako postoji bilo kakva istina u navodima SBM-a. Sud u Monaku te je optužbe odbacio još 2018. godine zbog toga jer je tužitelj prekršio članak 6. europske konvencije o ljudskim pravima (u kojem se govori o pravu na pošteno suđenje nap. a.)”, kaže ovaj britanski odvjetnik koji sumnja da je njegovo uhićenje bilo smišljeno.

Potaknuo masovne prosvjede

“Prije nego što sam napustio kompaniju SBM Offshore u lipnju 2012. godine, prikupio sam tisuće dokumenata koji pružaju nepobitne dokaze o otprilike 250 milijuna dolara mita u pet godina. Osim nizozemskom javnom tužitelju, pomogao sam i FBI-ju i američkom ministarstvu pravosuđa, brazilskom tužitelju, britanskom Uredu za prijevare, švicarskom i kanadskom javnom tužitelju. Ponudio sam i svoju pomoć monegaškom javnom tužitelju.

Poznato je da su moja svjedočenja o nezakonitim plaćanjima SBM-a korumpiranim pojedincima u brazilskoj nacionalnoj kompaniji za naftu i plin Petrobras i vladajućoj Radničkoj fronti za posljedicu imala masovne prosvjede u 50 brazilskih gradova protiv tadašnje predsjednice Dilme Rousseff i bivše predsjednice Petrobrasa”, kaže Taylor.

Nakon što je uhićen u Dubrovniku obratio se i britanskoj vladi i medijima s molbom za pomoć da se zaustavi politička potraga za zviždačima koji su razotkrili korupciju u SBM-u, najvećem privatnom poslodavcu u Monaku. Caroline Nokes, konzervativna političarka i bivša ministrica za imigraciju, rekla je da je njegova molba proslijeđena Foreign Officeu i da je konzularna pomoć pružena i Taylorovoj obitelji, piše Dušan Miljuš za Jutarnji list.

Postupak zbog klevete

Taylor kaže da je radio kao visokopozicionirani odvjetnik u SBM-ovoj podružnici u Monaku na sastavljanju ugovora, 2012. godine je otkrio da je ta tvrtka podmićivanjem dolazila do poslova te je sve iznio u medijima 2015. godine, kao dokazao na sudu. Kompanija ga je tužila za klevetu.

“Točno je da je 2015. godine SBM Offshore protiv mene pokrenuo postupak zbog klevete za tvrdnje da je platio 250 milijuna USD mita u razdoblju od 2007. do 2012. godine, da su pokušali prikriti razmjere mita i nisu obavijestili tržišta o svojim nezakonitim postupcima. Moj nizozemski odvjetnik Otto Volgenant podnio je opsežni odgovor na te optužbe i pokazalo se da su sve moje izjave istinite i slučaj je povučen, kao i nalozi da mi se blokira raspolaganje imovinom, kućom i bankovnim računima”, kaže Taylor i dodaje da su mu u svibnju prošle godine savjetovali da ne putuje u Monako.

“Ja sam kao zviždač uznemirio mnoge korumpirane pojedince i stoga danas imam status zaštićenog svjedoka pa mi je ovo bilo još šokantnije”, dodaje Taylor.

Pomogao mu je prijatelj oko jamčevine

Nakon izlaska iz ekstradicijskog pritvora, tvrdi da poštuje obvezu javljanja policiji te da će u Hrvatskoj provesti još neko vrijeme. Otkrio je da mu je jamčevinu dogovorio dragi prijatelj.

“Iz zatvora bih izišao i dan ranije, u utorak, ali je banka bila blokirala prijenos sredstava. On i moja obitelj me podržavaju, ali ima još onih koji mi pro bono pružaju pravnu pomoć. Nakon što sam u srijedu pušten iz zatvora, jednom sam već bio u policijskoj postaji i to je bilo vrlo kratko i učinkovito. Nadam se da će mi jamčevina biti vraćena. Hrvatska je lijepa zemlja s divnim ljudima. Nisam ovdje prvi put i opet ću se vratiti. To je netaknuti kutak Europe s jednom od najboljih nogometnih momčadi, a ja sam strastveni ljubitelj nogometa”, kaže britanski odvjetnik.

“Očekujem da će sudovi cijeniti zahtjev Monaka onakvim kao što on zapravo i jest, a to je sramotna zloupotreba sudskog postupka. Uvjeren sam da je hrvatsko pravosuđe neovisno i nepristrano i da Vlada neće dopustiti zlouporabu svojih sudova na tako ciničan način. Zamolio sam britansku vladu da uputi predstavke vlastima u Monaku kako bi ispravili nepravdu koju trpim.

Važno je napomenuti da Monako nije procesuirao niti jednog pojedinca iz monaškog SBM Offshorea, jedne kod najkorumpiranijih kompanija 21. stoljeća, koja je za svoje nezakonite postupke dosad platila više od 800 milijuna dolara kazne. Oni progone mene kao ‘zviždača’, a to bi trebalo izazvati zabrinutost među zviždačima, ali i istraživačkim novinarima diljem svijeta. Učinio sam ono što sam smatrao ispravnim i pružio sam dokaze o kriminalu. Doista se nadam da će ovaj incident završiti i da ću moći nastaviti svoj život”, zaključuje Tylor za Jutarnji list koji do daljnjega ostaje u Dubrovniku jer mu je odlukom suda oduzeta putna isprava, a i u slučaju napuštanja Hrvatske, izgubio bi jamčevinu.