ŽRTVA OSVETNIČKE PORNOGRAFIJE IZ SPLITA: ‘Snimio me kao kad se lovac slika pored mrtvog jelena: Moje su grudi krvavi rogovi’

Ipak, možda najšokantnije u slućaju Splićanke je to što su prijave protiv njenog bivšeg odbačene jer je prema žrtvi bio ljubazan

Na Općinskom sudu u Zadru nepravomoćno je osuđen 34-godišnji D.M. iz Slavonskog Broda na uvjetnu zatvorsku kaznu jer je obnažene fotografije svoje bivše djevojke iz Zadra objavio na pornostranicama.

Sutkinja Općinskog suda u Zadru Ana Zrilić dosudila mu je nepravomoćnu jedinstvenu kaznu od godine dana zatvora s rokom kušnje od pet godina za kazneno djelo protiv privatnosti – nedozvoljenu uporabu osobnih podataka. Njemu je kazna izrečena nakon što su opozvane prethodne dvije uvjetne kazne s Općinskog suda u Slavonskom brodu.

“Iz današnje perspektive gledano žao mi je što sam učinio. Nisam to trebao napraviti. To je bio glup potez” rekao je 34-godišnjak.

‘TO JE BIO GLUP POTEZ’: Brođanin prekinuo sa curom pa objavio njezine intimne fotografije na pornostranicama

Značajna kazna jer daje prava žrtvi a ne samo počinitelju

Za hrvatsko pravosuđe prilično rigorozna, osim po trajanju, značajna je i po tome što je žrtvi priznato da ne treba trpjeti sramoćenje od strane muškarca samo zbog činjenice da je s njim bila intimna. Iako je, osobito nakon prekida, u praksi jasno tko je objavio fotografije lascivnog sadržaja, teoretski, snimke bi mogla objaviti i žena. Nije doduše jasno iz kojih razloga bi ona to napravila, ali pravosudni aparat u to i ne pokušava ulaziti nego po načelu počinitelju daje benefit sumnje u njegovu krivnju. Zato se takve prijave jako često i odbacuju.

‘Kolege su vidjeli fotografiju prije mene’

Slično je bilo i sa Splićankom čije su privatne fotografije kružile javnosti, dok nisu doše i do nje. “Više od pola godine nakon našeg prekida veze internetom je počela kružiti moja obnažena fotografija koju je on potajice snimio i navodno obrisao. Počeli su mi se javljati poznati i nepoznati ljudi da su je dobili. Bila sam šokirana, kolege u firmi su je vidjeli prije mene, a komentari su varirali od osude njegova sramotnog čina do zafrkancije” započela je za Slobodnu ispovijest Splićanka u svojim 40-ima.

‘Preda mnom ih je izbrisao, ali… ‘

Rekla je i kako je točno znala gdje je nastala fotografija. “Nakon nekoliko tjedana i susreta na piću, ručkovima i večerama kada smo se zbližili dovoljno da mi prestane smetati činjenica da je deset godina mlađi od mene, predložio mi je da odemo na izlet u Gorski kotar u lijep hotel poznat po dobroj gastroponudi jela od divljači.

Pristala sam jer mi se veoma svidio, te bio iznimno oko mene angažiran. Otišli smo zajedno u hotelsku sobu, što je za mene bilo kobna pogreška. U jednom trenutku on me potajice fotografirao dok sam, ništa ne sluteći, ležala u krevetu i gledala u svoj mobitel. Ta je fotografija snimljena preko njegova ramena, ono kao kada radite selfie.

Potom mi ju je i pokazao, a ja sam ga zamolila da ju izbriše, što je ispred mene i učinio. Onda smo, na njegov prijedlog, napravili još nekoliko snimki, ništa posebno, zajedno zagrljeni. I njih je ispred mene izbrisao sa svojeg mobitela marke Iphone, a tek sam naknadno, na najgori mogući način, saznala da ta marka mobitela ima dodatni pretinac “nedavno izbrisano”.

Naime – teleoperater mi je svjedok – cijeli život koristim mobitel marke samsung, na kojem se sadržaj odmah briše, bez dodatnog “foldera”” opisuje žrtva osvetničke pornografije.

Govorio mi je ‘za dobrim konjem prašina se diže’

Kada su slike došle do nje, prvo je nazvala bivšeg. “Pitala sam ga ‘Zašto? Zašto si mi to učinio?’, na što me on, ne odveć iznenađen, tješio. Govorio je: ‘Šta te briga, za dobrim se konjem prašina diže’ i ‘Glumi da ništa ne znaš’, pa do prijedloga da se ponovno vidimo jer me ‘još voli i želi’.

Čak mi je napisao i poruke tog sadržaja poput ‘sve bih ponovio s tobom’, ‘stalno si mi u mislima’, i slično, koje također posjedujem, kao i snimke razgovora mobitelom”, prepričava. Tražio je da se nađu na kavi, na što je Splićanka i pristala kako bi čula makar ispriku ili objašnjenje da je on nekome slao fotografiju a taj netko ju je zloupotrijebio. No mladić je ipak odustao od kave te ju blokirao na mobiteli.

‘Fotografija je lišena svake erotike, to je samo dokaz’

“Fotografija je nastavila kružiti, bila sam psihički slomljena, u strahu da će moji stari roditelji saznati za sramotu koja mi je nepravedno nanesena. Znate, ta je fotografija lišena erotike; to je samo dokumenirani dokaz da je sa mnom proveo noć, kao kad se lovac slika pored mrtvog jelena. Moje su grudi ubogi, okrvavljeni rogovi, a ja ostatak života moram strepjeti hoće li je još netko vidjeti, ni kriva ni dužna”, kaže za Slobodnu povrijeđena žena.

Otvorila je bolovanje, bila je na tabletama za smirenje, a onda novi šok. Podnjela je kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, no ona je odbačena. Nakon toga nastavlja pravnu bitku te traži provođenje dokazne radnje ispitivanjem njenog bivšeg na sudu kako bi pokazala i dokazala kako je on jedini imao fotografij. No i to je odbijeno.

Prijave glatko odbačene

U obje odbijenice kao razlog je navedeno kako iz izjave bivšega koju je dao policiji proizlazi kako on nije objavio fotografiju. Tužiteljstvo i sud su kazali kako se iz ostale korespondencije daje zaključiti kako ni na koji način nije bio nekorektan prema našoj sugovornici.

Nadalje navode kako svojoj žrtvi nije upućivao bilo kakve riječi koje bi pobudile sumnju da bi isti iskoristio sliku za njeno javno sramoćenje. Sukus svega je kako smatraju da on nije objavio njenu obnaženu fotografiju jer to nije najavio ni priznao.