ISPOVIJEST ZLOSTAVLJANE SPLIĆANKE: ‘Tukao me trudnu, visjela sam s balkona, no za državu je on brižan otac’

Anonimna 23-godišnja žena, ispričala je kako ne želi da njena djeca prožive njen život, da prođu pakao koji je ona prošla.

Riječ je o Splićanki čiji se identitet zbog zaštite djece ne smije objaviti, piše Slobodna Dalmacija. Nesretna žena dolazi iz disfunkcionalne obitelji te je završila samo osnovnu školu. Još dok je bila dijete, majka joj je od nasilnog oca pobjegla u inozemstvo, otac je dio djetinjstva bio u zatvoru, a u zatvoru joj je trenutno i brat. Odgajali su je tetak i teta. Majka je po nju došla kada je imala 14 godina, jer je navodno tek tada to bilo zakonski omogućeno.

A sada se i ona nalazi u sličnoj situaciji. Pobjegla je od nasilja u obitelji nakon što je jedne večeri visila s desetog kata višekatnice. Nakon toga se spakirala i prvim vlakom pobjegla u Sloveniju.

Tek nakon što je prešla granicu telefonom je javila pet godina starijem ocu njene djece kako se u pakao iz kojeg je pobjegla ne želi više vratiti. Ali iza sebe je ostavila troje malodobne djece. Nakon batinanja, modrica, dva izbijena zuba, puknutog bubnjića, njezina prava borba tek je započela.

Rodila još kao dijete

“Bila sam dijete kada sam rodila, imala sam nezrelih šesnaest godina. Prve batine dobila sam dok sam još bila trudna, no tada me svekrva obranila”, priča žena, te dodaje “Dva mjeseca nakon što sam rodila prvo dijete, u rujnu 2009., suprug me pokupio autom, batinao i teško ozlijedio. Policija ga je prekršajno prijavila, završila sam u bolnici, a on u zatvoru. Puna 22 dana.”

“Mogla sam ga tužiti, no na zamolbu svekra koji je uvijek bio fer prema meni, nisam to napravila. Ni tada, ni idućih godina. Otac mi je rekao otiđi, ako te udario prvi put, ponovit će to. Zašto ga nisam poslušala, ne znam”, kaže.

Kockar je tražio novac

“Rodila sam troje djece, vjenčali smo se, te sam s dvadeset godina postala biljka. Bilo mi je sasvim svejedno. Trpjela sam ponižavanja i udarce, sjedila bih na krevetu i mislila, okej, izmlatit ćeš me, izbatinao si me. I što sad? Razlozi za život bili su sve bljeđi”, priča svoju priču žena, dodajući kako je razlog batinama najčešće bio novac, koji je odlazio na njegovo kockanje.

Zbog nasilja u obitelji centar za socijalnu skrb poslao im je nadzor. Kako više nije mogla izdržati život u takvom okruženju, savjetnica Centra preporučila joj je da potraži podstanarski stan. Adresa joj je bila tajna, ali on bi ju slijedio i pronašao. Odlazila je nekoliko puta ali bi se uvijek morala vratiti, jer su prijetnje i pritisci, tvrdi, bili prestrašni.

Djecu ostavila jer za njih nije imala smještaj

Kada se odselila djecu nije povela sa sobom jer nije imala stan, već je bila podstanarka bez stalnog posla. No kad je treći put otišla i konačno dobila posao, pronašao ju je.

“Provalio je u stan, doslovno sam visila s balkona i tada sam rekla da ću se vratiti doma, neka dođe ujutro po mene, nakon posla. Te noći sam pobjegla. Smatram da nisam imala izbora, djecu nisam vidjela mjesecima. Živjeti s osjećajem da sam ih ostavila nešto je najgore što majka može preživjeti”, govori očajna majka.

Po zakonu, ona je u krivu

Nakon gotovo godine dana provedene u Sloveniji, odlučila se vratiti i boriti za djecu. U međuvremenu s Centrom je komunicirala mailom. Njezine tvrdnje kako joj nije lako dolaziti često u Split nisu u potpunosti uzete u obzir, objašnjava nam njezin odvjetnik, već je Centar nastavio s uobičajenim protokolom. Tako je nesretna žena dobila tek mogućnost da djecu viđa jednu subotu u mjesecu na tri sata. Kako su od njegovog boravka u zatvoru prošle tri godine, a ona ga nije dalje zakonski gonila, on se pred zakonom smatra čistim.

Stručni tim smatrao je kako se rehabilitirao i dodijelio mu djecu. Navodi se kako ima završenu srednju školu iako njegova supruga tvrdi kako je nikada, baš kao ni ona, nije završio. Procijenili su ga kao odgovornu, emocionalno stabilnu osobu koja izbjegava prisilno agresivan način postupanja.

‘Uglavnom adekvatan’ otac

Navode kako je brižan otac, čiji su odgojni stavovi uglavnom adekvatni, iako, o majci govori loše na što je upozoren.

“Govori djeci da sam kurva, te mi šalje audiosnimke kako to izgovaraju. Također, prijeti im kaznom ako me spomenu. Samo želi da mu se vratim, čas mi nudi deset tisuća kuna da uredim kuću, čas mi prijeti da će me ubiti i voziti raskomadanu po gradu u autu, čas da će sjesti u automobil s djecom i ubiti i njih i sebe. On voli djecu, toga sam svjesna, ali kada ga “prespoji”, ne znam što mogu od njega očekivati.”

Žena je pokrenula postupak za razvod braka, no prije toga mora proći fazu mirenja.