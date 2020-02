ISPOVIJEST ZLOSTAVLJANIH ŽENA: ‘Oči su mu se izobličile, čeljust, išla mu je pjena na usta. Uplašila sam se. I onda je uzeo nož…’

Neka ubojstva vi nikako i nikada ne možete predvidjeti, no ima situacija koje itekako možete predvidjeti. Potencijalno moguće će završiti ubojstvom. To je moguće, u gro slučajeva to je moguće. Zašto? Pa zato što to nasilje nije jednokratni incident. Ta je žena najčešće i tražila pomoć i podršku od raznih institucija, nije dobila ono što joj je trebalo, kaže Neva Tolle

Samo u posljednjih nekoliko dana u Hrvatskoj život su izgubile četiri žene. I dok je nasilja sve više, kako javlja HRT, mjere koje bi zaustavile buduće ubojice ne naziru se – društvo kao da je steklo imunitet na užas koji nas okružuje. Ovo su samo neka od iskustava zlostavljanih žena iznesena u HRT-ovoj emisiji Labirint:

“Par piva pa koja litrica vina, ode iz kuće u podne, dođe navečer. Možete si misliti što vas čeka doma kad on dođe. On baca, sve razbija, tjera vas van… Ma mislim, teror totalni.”

“To više nije bila osoba s kojom sam ja živjela, njemu su se oči izobličile, čeljust, pjena na usta, ja sam se uplašila. I onda je uzeo nož.”

“I u šupu me nagurao na cirkular, rebra, ja nisam mogla nikuda. Počeo me tući šakom u glavu, stezao mi je ruke, molila sam ga da me pusti. On je mene udarao svojom glavom, moju glavu, svu me raskrvario. Ja sam bila crna.”

“Rezao mi je nos, odrezao komad, vrh nosa. Pa su mi zatvorili ruke, noge, oči, usta, pa su me šišali, rezali su mi nos… Ja sam bila kao rob tamo.”

Neva Tolle: SItuacija je dramatična

Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće Zagreb kaže da je nasilja, prema statistici, sve više te da je situacija dramatična.

Psihijatar Ante Bagarić ističe da se takve stvari u svijetu i kod nas događaju sve češće. Važno je, kaže, da žena zna da treba prekinuti taj lanac i da ima povjerenja u nekoga.

“Je li to sustav, policija, državni odvjetnik, socijalna služba, ženske udruge… Većina žena treba razumjeti da same ne mogu izaći iz toga”, dodaje Bagarić.

Nolle ističe da institucije, a i mnogi smještaji koji ih primaju zajedno s djecom, sile žene da nasilje prijave prije nego što odu od nasilnika, što je iznimno opasno. Dodaje da je najopasnija faza za ženu i djecu kada nasilnik doznaje informaciju da će ga ona napustiti.

“Neka ubojstva vi nikako i nikada ne možete predvidjeti, no ima situacija koje itekako možete predvidjeti. Potencijalno moguće će završiti ubojstvom. To je moguće, u gro slučajeva to je moguće. Zašto? Pa zato što to nasilje nije jednokratni incident. Ta je žena najčešće i tražila pomoć i podršku od raznih institucija, nije dobila ono što joj je trebalo”, kaže Neva Tolle za HRT.

Bagarić navodi da ima mnogo institucija koje često ne rade svoj posao ili ga, čak i ako ga dobro rade, ne rade harmonizirano.

“Često ne koristimo u našem svakodnevnom radu policije, pravosuđa, tu tablicu rizika koja jednoznačno daje do znanja osobama koje rade unutar sustava je li taj neki Pero ili Marko potencijalni ubojica svoje supruge ili izvanbračne partnerice ili bivše žene”, kaže Tolle.

‘Većina se žrtava, i to trebamo znati, može spasiti’

Bagarić napominje da često osuđujemo takve žene.

“Kako se mogla vratiti… Moramo znati da takva žena zaslužuje potporu i da njezin slobodan izbor ne znači da je ona loša osoba ili da je neodgovorna osoba, nego da u tom momentu nema emocionalni kapacitet da izabere nešto drugo”, navodi Bagarić i dodaje da trebamo razviti stajalište da ćemo se miješati u sve aspekte zaštite ljudi kojima je potrebna pomoć.

Tolle ističe da se, dok netko ne snosi sankcije za to što nije učinio ništa ili je učinio manjkavo i nedovoljno, pa je time pridonio tomu da je situacija na terenu strašnija i da imamo veći broj ubijenih žena, neće dogoditi ništa.

“Što uopće znači ozbiljna politička volja? To doista znači da premijer sazove sjednicu Vlade, da premijer na sjednici Vlade samo s tim fokusom, s tom točkom dnevnog reda, dakle, ne da se to između 29 točaka dnevnoga reda na brzinu obradi – ne, vrlo sustavno, vrlo sustavno pristupiti tom problemu, jer to jest veliki društveno-politički problem, i onda analitički reći – ovo nam ne valja, ovo moramo odmah, ne od sutra, od sada, ljudi, ide okružnica svima”, kaže Tolle i zaključuje: ‘Shvatite da niste u bezizlaznoj situaciji. Samo treba postupati sistematski, planirano i, naravno, uz asistenciju, podršku i pomoć.’

Bagarić, pak, navodi: ‘Većina se žrtava, i to trebamo znati, može spasiti’.