ISPOVIJEST ŽENE KOJU JE UTEGOM DIVLJAČKI PRETUKAO NASILNI TEOLOG: ‘Njegova mama je rekla da i ja snosim dio krivice’

Nakon što ju je bivši muž izudarao utegom u glavu i ugurao je u prtljažnik automobila, pretučena Mihaela ispričala je što se sve događalo u tim trenucima kojima su svjedočili i njihovi sinovi

Prošli tjedan, u četvrtak, oko 17.20 sati, ispred zgrade na Peščenici, 39-godišnji Tomislav I. fizički je napao svoju bivšu 26-godišnju suprugu. Udario ju je utegom u glavu i ugurao je u prtljažnik automobila. Napadnuta žena, Mihaela, ispričala je za “Provjereno” Nove TV što se sve događalo u tim trenucima, čemu su svjedočili i njihovi sinovi stari tri i pol te godinu i pol dana.

Interesantno je da njezin bivši muž Tomislav ranije razmišljao o svećeničkom pozivu. Tri je godine proveo u sjemeništu te završio teologiju.

‘EJ, IMAM JOŠ NEŠTO ZA TEBE…’: Procurio iskaz žene koju je bivši muž teolog izudarao po glavi i strpao u prtljažnik

Vrištala je dok ju je mlatio u prtljažniku

Mihaela je rekla da se sve odvijalo jako brzo i trajalo tek nekoliko minuta. Našli su se da bi joj Tomislav vratio dječju robu koja je ostala kod njega, te ju je on odjednom počeo udarati utegom, iako se nisu svađali.

“Stariji sin uznemirio se i vrištao. Dok me mlatio vani ispred auta, djeca su to sve vidjela, a kasnije kad me mlatio u gepeku, samo su čuli moje vriskove”, ispričala je Mihaela.

Srećom, pomogli su joj građani koji u primijetili što se događa, odgurnuli su Tomislava, a ona je uspjela pobjeći u zgradu. Tomislav je potom pobjegao s djecom, a uhićen je iste noći na područćju Osječko-baranjske županije.

Tomislavova mama kaže da ga je isprovocirala

“Njegova mama rekla je da i ja snosim dio krivice za ovo što mi se dogodilo jer je on bio isprovociran mojim dosadašnjim postupcima, time što sam ga prijavljivala u socijalnu službu. Ja sam prijavila taj udarac iz 9. mjeseca i što me u 8. mjesecu bio pratio po kvartu”, nastavila je Mihaela.

Mihaela je tako zbog nasilnog bivšeg muža zadobila višestruke prijelome lubanje, ima potpuno smrskanu šaku, ranu i podljev ispod oka te 13 rana za šivanje i zaostale komadiće metala u glavi.