ISPOVIJEST ŽENE IZ RIBARNICE: ‘Kćer mi je zalila kiselinom, prala sam je vodom, sve su mi ruke bile crvene…’

Majka djevojke koja je u četvrtak ujutro stradala od kiseline koju je na nju bacila nezadovoljna mušterija u potpunom je stresu. Novinarima je ispričala kako je prodavala na štandu malo ispred kada je u ribarnicu u kojoj je bila njena kći upala nezadovoljna žena te je napala.

TEŽAK INCIDENT U PULSKOJ RIBARNICI: Napadačica zalila prodavačicu i njezinu kćer solnom kiselinom

Optužila ju je da joj je prodala sataru ribu, te je na nju bacila vrećicu u kojoj se nalazila kiselina. Potom je, opisuje nesretna žena, počela vikati da je puste te da nije popila terapiju.

‘Oni će nju sutra pustiti i može opet doći. Moje dijete ovdje više neće raditi’

“Bježala je, al’ vidjela sam joj u očima da nije sva svoja. Kćer je zalila po lijevoj dojci. Ja sam je prala vodom, i meni su ruke od toga bile sve crvene. Prostor se pario 20 minuta, nitko nije mogao prići stolu koliko je to isparavalo”, ispričala je reporterima Pixsella majka ozlijeđene navodeći kako 25 godina radi, ali da to još nikad nije vidjela. Znalo se, kaže, događati da se kupci žale, ali to se uvijek rješavalo na pristojan način. Za današnju ribu tvrdi da ima sve deklaracije i da nije stara.

“U kojem svijetu mi živimo? Hoće li ta žena sutra doći s nožem, s bombom…? Ja svoje dijete ne puštam više da ovdje radi. Dobili smo tablete za smirenje, u šoku sam. Kći mi je na hitnoj, na obradi. Rekli su nam da je napadačica psihički bolesnik. Pitaju me hoće li ju tužiti ili ne, meni to ne znači ništa. Oni će sutra nju pustiti i ona ili bilo tko drugi može opet sutra tu doći…”, prokomentirala je još za 24sata.

Napad na ribarnici dogodio se oko 10 sati ujutro, a odmah su intervenirali i policija i Hitna pomoć.