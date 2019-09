ISPOVIJEST TATE MLADOG PIROMANA KOJI JE U ZATVORU UMRO OD STRAHA: ‘Rekao sam mu da je bolestan…’

Otac tragično preminulog Kristijana Vukasovića tvrdi da mu je sin rekao kako ga u zatvoru maltretiraju i vrijeđaju te da ne može izdržati

Provjereno donosi ispovijest oca nesretno preminulog Kristijana Vukasovića u kojoj je otkrio što se događalo u zatvoru u kojemu se nalazio njegov sin, inače 18-godišnjak s mentalnim i tjelesnim oštećenjem je preminuo pod misterioznim okolnostima. Navodno mu je Kristijan rekao kako nije mogao izdržat u zatvoru, da ga maltretiraju, vrijeđaju, kao i da ga je išamarao jedan pritvorenik.

Povučen i preosjetljivog karaktera

Navodno je bio povučen, neprihvaćen jer je drugačiji i emotivan, kaže otac preosjetljiv. Osim što je imao mentalna i tjelesna oštećenja, Kristijanu je s 13 godina dijagnosticirana piromanija koja je bila pod kontrolom sve do ovog proljeća. Kako kaže otac, Kristijan je tada bio nemiran, nervozan, a kako mu je sam priznao, požar je zapalio jer su mu tako rekli unutrašnji glasovi.

No, s dijagnozama poremećaja prilagodbe, poremećaja kontrole poriva, mješovita poremećaja ophođenja i emocija, bronhitisom, arterijskom hipertenzijom, metaboličkim poremećajem, disharmoničnim intelektualnim razvojem i iznadprosječno izražene teškoće iz kruga ADHD-a, Kristijanu je suđeno kao da je bio zdrava osoba. „Ja znam samo jedno da moga sina više nema. A ovo moram istražiti i goniti do kraja da se ovako više nešto ne ponovi nikome više.“ rekao je otac Stipan Vukasović.

Nisu ga primili na psihijatriju

Nakon što su stigli policija i vatrogasci na mjesto iza obiteljske kuće gdje je Kristijan potpalio požar, policija ga je odvela u Omiš. Potom su ga iz Omiša odveli ga na hitnu, a iz hitne su ga odveli u Split na psihijatriju. Međutim, nakon što nije primljen na psihijatriju, pozvali su oca da dođe po njega u policiju. „I dolje su mi dali nalaz gdje su mu dali Normabel, kaže dođite po sina navečer, nećemo ga pustiti sama“ priča otac.

Kristijan je te noći prespavao kod kuće. Idući dan policija je došla po Kristijana zbog drugog podmetnutog požara te ga odvela ovoga puta u Split na Županijski sud sucu istrage, gdje je dobio 30 dana istražnog zatvora, iako je otac napomenuo sucu da je Kristijan osoba oštećenih funkcionalnih sposobnosti.

„I reka sam mu da je on bolestan, zašto ga šalje u zatvor? On kaže takva je procedura, tako mora ići. Ostao Esam zatečen, pa reko jel’ on bolestan, jel’ vi imate ispred sebe.. Imamo mi sve, njega će vještak procijenit,“ ispričao je otac.

Suicidalne misli

Jedanaest dana kasnije, Kristijan je prebačen u zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj u Zagrebu, gdje su ga iz Bilica prebacili zbog suicidalnih misli. „U zatvoru su svi prema njemu bili korektni, no smetalo mu je što pričaju neke grozote, o ubojstvima nasilju i slično. On je osjetio neki nemir, nije mogao zaspati, znojio se, sav se tresao, razmišljao o tim pričama, došlo mu je da sebi naudi i to je ispričao za vrijeme doručka, nakon čega je obaviještena nadležna služba i on je završio ovdje”, stoji u otpusnom pismu zatvorske bolnice Svetošimunske.

Kristijanovo stanje je bilo sve gore, pritvor mu je bio produžen, a mučila ga je i neizvjesnost kada će konačno biti suđenje. Po povratku u zatvor dobio je novu ćeliju i nove cimere te si je nedugo nakon toga razrezao žiletom oba zapešća i opet završio u Svetošimunskoj.

Maltretiranje i vrijeđanje

„Pitao sam ga zašto? On je rekao da nije mogao izdržat u zatvoru, da ga maltretiraju, da ga vrijeđaju, čak mi je rekao da kada je bio vani na šetnji da mu je jedan pritvorenik zalijepio četiri, pet šamara. Ja sam mu na to odgovorio Kristijane zbog čega? Kaže, ne znam tata možda sam mu ja rekao nešto što mu nisam trebao reći.“ dodao je otac.