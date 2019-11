ISPOVIJEST PULJANKE (18) KOJA JE NAVODNO VRIJEĐALA POLICAJCE PA ZAVRŠILA S OZLJEDAMA: ‘Šakom me srušio na pod, a onda me nastavio tući’

‘Za mene je prestrašno da policajac udara vezanu djevojku jer se on, zbog njezinih riječi, osjeća uvrijeđenim i ugroženim’

S petka na subotu oko 3 sata ujutro odigrao se incident u centru Pule, točno kod kioska koji radi 24 sata kada je uhićena 18-godišnjakinja. Policijski navodi govore da je djevojka narušavala red i mir te vrijeđala policajce i prijetila im pa zato završila zatvoru. No, 18-godišnjakinja ima ozljede glave pa se postavlja pitanje kako se to dogodilo, ali policija ima objašnjenje. I to tako da se kosi s izjavama djevojke i njene odvjetnice, piše Glas Istre.

“Provedenim izvidima utvrđeno je kako je djevojka 16. studenoga oko 3 sata u noći, na raskrižju Laginjine i Anticove ulice u Puli, na naročito drzak način narušavala javni red mir bacajući prometne znakove po kolniku i nogostupu. Kada ju je redar upozorio na ponašanje, djevojka ga je počela vrijeđati te je u Laginjinoj ulici srušila metalnu ogradu. Redar ju je tada ponovno upozorio na ponašanje, no djevojka je nastavila vikati i pljuvati po podu, unoseći se redaru u lice. Budući da su tada naišli policijski službenici, redar je zatražio njihovu pomoć. Policijski službenici zatražili su djevojku osobnu iskaznicu, no ona je tada počela negodovati, bacajući sa sebe odjeću i stvari. Pritom je vrijeđala policijske službenike te se, niti nakon izdanih upozorenja da prestane s narušavanjem javnog reda, nije smirila. Iz navedenog razloga policijski službenici su je bez uporabe sredstava prisile uhitili i smjestili u policijsko vozilo. Djevojka je u policijskom vozilu (tzv. marici) udarala o bočne strane vozila i bacala se po podu, radi čega ju je policijski službenik držao rukama, odnosno primijenio je nad njom tjelesnu snagu da bi ju spriječio u samoozlijeđivanju”, rekli su u PU istarskoj.

‘Bila je vezana lisicama kada ju je policajac nekoliko puta udario šakom u glavu’

Odvjetnica djevojke, Marija Budimir, iznijela je za Glas Istre ono što je njoj ispričala 18-godišnjakinja. Naime, ona je kazala da ju je policajac udario nekoliko puta u glavu dok je bila vezana lisicama.

“Djevojka po mojoj procjeni nije visoka ni 160 centimetara, ima možda 50 kilograma, obojenu kosu… Vidi se po njezinom stavu da je buntovnica, ali šokirale su me ozljede na njezinom licu. Ona to nije mogla zadobiti od, kako su u policiji rekli, bacanja po ‘marici’, odnosno samoozljeđivanja, zbog čega su te noći kada je uhićena nad njom primijenjena sredstva prisile… Ona je bila vezana lisicama na leđima kada ju je jedan policajac udario nekoliko puta šakom u glavu. U srijedu, kada je predana u pritvorsku jedinicu, tražili smo pregled liječnika te je ona i njemu kazala da ju je policajac, dok je bila vezana, šakama oborio na tlo i udario ju čak i dok je bila na tlu. Ona je, vjerujem, bila ‘jezičava’. No, nju ne smiju kao uhićenu osobu, s rukama vezanim na leđima, tući. Za mene je prestrašno da policajac udara vezanu djevojku jer se on, zbog njezinih riječi, osjeća uvrijeđenim i ugroženim. Tim više što su policajci vidjeli da je ona pod utjecajem alkohola. Zbog toga ćemo podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog policajca i tražiti da se obavi prepoznavanje”, kazala je odvjetnica djevojke.

‘Ne sjećam se da sam prijetila, a onda me policajac počeo udarati. Više puta me udario’

Za Dnevnik.hr Puljanka je ispričala svoju stranu priče te priznala da je bila u alkoholiziranom stanju i da je remetila javni red i mir bacajući prometne znakove nakon koncerta, no ne sjeća se da je prijetila policajcu. Isto tako, djevojka je prepričala da ju je policajac oborio i nastavio udarati, s tim da je već s prvim udarcem šakom oborena.

“Dosta sam se napila, previše. Redar mi je rekao da prestanem, ja sam mu odgovorila bahato i bezobrazno i nastavila bacati znakove. Došla je policija, a kad su tražili osobnu, bacala sam se po podu jer sam već uvjetno osuđena, pa nisam htjela da me opet uhite. Ali su me uhitili. Mrtva pijana sam se derala. Iskreno, ne sjećam se da sam prijetila, a onda me policajac počeo udarati. Više puta me udario. Prvom šakom me oborio na pod, a onda me nastavio tući dok sam ležala na podu vezana lisičinama”, ispričala je 18-godišnjakinja za Dnevnik.hr dok je čekala očni pregled.

Djevojka kaže da se ne sjeća što je policajcu govorila, ali da je to bilo u afektu. Kako kaže, trebali su je poslati na triježnjenje, a “ne da joj naprave ovu paradu”. Za kraj je Puljanka rekla da se osjeća frustrirano i da se nada da se ovako nešto neće dogoditi još nekome.