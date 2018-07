ISPOVIJEST PRISILNO PRIVEDENOG RADNIKA ZADARSKOG FAST FOODA: ‘Policajac me u stanici udario šakom u glavu’

Djelatnici zadarskog fast fooda na Branimiru Ivana Cikovac i Saša Stojanović proživjeli su pravu dramu nakon što su usred radnog vremena u spomenutom ugostiteljskom objektu privedeni u policijsku postaju.

Nakon što su u utorak navečer privedeni, djelatnici zadarskog fast fooda u javnosti su progovorili o postupanju policajaca koje kamere nisu uspjele zabilježiti i koje su ih snašle u automobilu nakon privođenja te u policijskoj stanici i pred prekršajnim sucem.

Podsjetimo, policija je u zadarski fast food stigla na dojavu građana o preglasnoj glazbi. Upali su u lokal te jednog od djelatnika koji ih je zatražio da pričakaju dvije tri minute da im da osobnu bcili na pod te izveli uz uporabu fizičke sile.

DRAMATIČNA SNIMKA IZ ZADRA: Policajci upali u fast food, djelatnika bacili na pod i priveli ga uz uporabu sile, kasnije su se vratili i po njegovu kolegicu

Riječ je o Saši Cvjetojeviću koji je potom odlučio progovoriti za Zadar News i o onom dijelu koji medijima nije bio dostupan. Saša je još jednom ponovio da je glazba odmah na traženje utišana, te kako je zbog gužve zamolio policajca da pričeka dvije tri minute da posluži gosta nakon čega će mu dati osobnu iskaznicu koja je bila u garderobi.

A onda je prepričao što je doživio nakon privođenja u automobil uz korištenje fizičke prisile i suzavca. “Tijekom vožnje mi je stariji službenik govorio da mi se to događa zato što se opirem sistemu i jer nisam htiio poslušati njihovu naredbu istog trenutka, da ne postoji veći zakon od njih. U jednom trenutku sam ja odgovorio da postoje veći kriminalci od mene (smijeh) i da bi oni mogli radit neke druge stvari umjesto maltretiranja nas običnih malih građana i nakon toga mi je stariji službenik spustio ruku na vrat i ošamario me”, ispričao je za Zadar News Saša dodajući kako se tortura, ali mlađeg službenika nastavila u stanici gdje ga je vrijeđao.

Batine u postaji

“U jednom trenutku je eksplodirao, udario me šakom u glavu nakon čega sam pao na klupu. On se opet zaletio prema meni i stisnuo me za vrat te me otresao o klupu”, priča nadalje Saša tvrdeći da su potom policajca umirile kolege. Nešto kasnije napad je, dodaje, nastavio gađajući ga bocom vode kojoj se srećom izmaknulo.

Navodi i kako su ga vodili na hitnu da mu utvrde kako mu nije ništa te da mu na hitnoj nisu htjeli isprati oči što ih je molio jer mu jezbog suzavca svo to vrijeme bilo teško gledati. Potom su ga preveli u drugu postaju te je izašao pred prekršajnog suca pred kojim je, kako priča Saša, mlađi policijski službenik iznio sasvim drugačiju priču od one koju je snimljenu vidjla hrvatska javnost.

Zaradio je uvjetnu kaznu od 8 mjeseci zbog kršenja reda i mira na što još ima pravo žalbe. Saša će se obratiti i unutarnjoj kontroli MUP-a.

‘Tko si ti, iz Belog Manastira da praviš red u Zadru?’

Uz njega privedena je i njegova kolegica Ivana Cikovac koja je privedena zbog ometanja policajaca. Nju su pokupila druga dva policajca, sat vremena nakon privođenja Saše. Tvrdili su, kaže, kako samo ide dati izjavu u postaju da joj sasvim drugi policijski službenik ondje kazao da je privedena.

Nakon toga su je uveli u prostoriju gdje je bio kauč na kojem su joj rekli da će provesti noć. “Nakon dva sata sna upala su ona dvojica koja su privela kolegu i upalila svjetlo… uzeli su mi podatke… bojala sam ih se”, ispričala je Ivana koju su potom prepratili u drugu postaju, a potom u Inspektorat gdje su joj uzimali izjavu. Bila je, kaže, velika represija čak četiri policajca da ne uzme odvjetnika.

“Prvi put sam se s tim susrela u životu i to zastrašivanje na meni je upalilo”, priča Ivana dodajući kako su joj govorili da što je ona iz Belog Manastira došla u Zadar praviti red te da se nakon maltretiranja i rasplakala. “Ja sam 15 puta ponavljala da su ga tukli, oni su samo spuštali glavu”, kazala je Ivana dodajući kako su je psihički maltretirali kako bi potpisala zapisnik koji nije istinit. Prema njenom mišljenju, cijela 1. postaja u Zadru trebala bi biti sankcionirana.