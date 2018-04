‘Bio je to nasrtaj u sakristiji zatvorenog oblika od tog fratra. Ne mogu, razumite me, govoriti o detaljima jer mislim da papir ne trpi dosta toga što bih vam mogao reći. Nije on mene, mislim, silovao do kraja, no obavio je neke stvari koje su pregadljive, koje su me istraumatizirale za cijeli život…’

O seksualnom zlostavljanju fratra splitskog samostana Svetog Frane progovorila je još jedna njegova žrtva. Riječ je o muškarcu koji ga je prijavio još 2011. godine i koji je tek nedavno doznao da je njegov zlostavljač suspendiran te da se provodi crkvena istraga.

“To se dogodilo 1997. godine, tad sam imao 15 godina. Bio je to nasrtaj u sakristiji zatvorenog oblika od tog fratra. Ne mogu, razumite me, govoriti o detaljima jer mislim da papir ne trpi dosta toga što bih vam mogao reći. Nije on mene, mislim, silovao do kraja, no obavio je neke stvari koje su pregadljive, koje su me istraumatizirale za cijeli život i nanijele mi štetu jer sam ja vjernik”, priča sugovornik Slobodne Dalmacije dodajući kako se nakon toga nije vraćao u crkvu dok god se ondje nisu promijenili ljudi.

CRKVA PROVELA INTERNU ISTRAGU O OPTUŽBAMA ZA PEDOFILIJU: Tvrde da fratar nije kriv, a htjeli su i podići kaznenu prijavu zbog optužbi



Pod terapijom zbog psihičkog stanja

Nikome od svojih najbližih o tome nije govorio, pa čak ni psihijatru od kojeg je potražio pomoć sa 16 godina kada je imao košmare. Tad aje dobio terapiju pod kojom je i danas.

Potom je priču iznio svećeniku ispovjedniku koji je slučaj želio prijaviti, no on mu nije dozvolio. Na kraju je 2011. pod njegovim nagovorom zlostavljanje prijavio provincijalu.

“S druge strane, provincijal mi je rekao da će taj fratar umrijeti, da je teško bolestan, ali da će mu on to iznijeti. Doveo me je u dilemu i na neki način mi je indirektno rekao da ću ja biti odgovoran ako mu se što dogodi kad mu to kaže. Pitao sam ga tko će meni platiti moje zdravlje i lijekove koje moram piti cijeli život. Nisam ni slučajno pomišljao to prijaviti policiji jer im ne vjerujem”, priča za Slobodnu žrtva fratra.

‘Nisam tražio stan i novac’

Ističe kako je tražio da se slučaj rasvjetli, a fratra ukloni kako drugima ne bi nanio štetu. Rekao je, kaže, da će ih tužiti za duševne boli, ali od njih nije tražio nikakav stan i novac.

Onaj slučaj koji se već danima spominje u medijima o prijavi aktualnog gvardijana, ističe, nije njegov. Riječ je o drugoj žrtvi.

“Oni imaju godinama saznanja o njegovu djelovanju i vjerujem da ovdje ima mnogo žrtava, samo se ljudi boje govoriti. Jedan od crkvenih vrhovnika meni je pred svjedocima rekao da je ovo politička volja, da je mnogo svjedočanstava protiv njega. Oni su odredili da se sada to sve objedini i počne rješavati”, kaže.