NEUTJEŠNA OBITELJ POGINULOG VOJNOG POLICAJCA: ‘Nije bilo posla, a bio je vrijedan, ne želeći nikome biti na teretu…’

S poginulim Josipom Perićem se samo dva sata prije nesreće čula njegova starija sestra Ivana

Dugo Selo Lukačko, mjesto udaljeno desetak kilometara od Virovitice u šoku je zbog pogibije 25-godišnjeg vojnog policajca Josipa Perića. On je stradao jučer na autocesti A1 kod odmorišta Draganić dok je bio u pratnji kolone oklopnih vozila. Jedno od njih se pokvarilo, pa se cijela kolona zaustavila. Josip je izašao iz auta, a na njega je tada naletio kamion kojeg je vozio 40-godišnjak. Osim tog auta, udario je u još dva vozila.

Josipova obitelj je dočekala novinare 24sata u dvorištu. Na stolu su poslagali Josipove fotografije. Njegovi roditelji i sestra su u suzama, a u selu se zavijorila i crna zastava.

VOJNI POLICAJAC POGINUO U NESREĆI KOD ODMORIŠTA U DRAGANIĆU: Izašao iz oklopnog vozila u kvaru kad je na njega naletio kamion

Nije htio biti nikome na teret

“Nisam ni znao da je poslao molbu za prijam u HV. Samo mi je jednog dana, prije pet godina, rekao: ‘Stari, ja idem u vojsku’. Rekao sam mu: ‘Sine, sretno’. Kako nije bilo posla, a uvijek je bio vrijedan i, ne želeći nikome biti na teretu, odlučio se za taj poziv”, rekao je otac Josip.

Majka Božica je samo dodala kako bi bilo bolje da nikad nikamo nije niti otišao od kuće. Josip je pri povratku kući planirao veliku feštu. Zbog toga je prije tri tjedna, kad mu je završio godišnji odmor, zamolio oca da izgradi peku. Otac ne vjeruje da će ju dovršiti.

DETALJI NESREĆE U KOJOJ JE POGINUO VOJNI POLICAJAC: Jedno vozilo se pokvarilo, konvoj je stao, a onda se dogodio užas

Bratska ljubav

Posljednja se s Josipom čula njegova starija sestra Ivana. Nazvao ju je oko 12.30, samo dva sata prije nesreće toga kobnog dana. Zamolio ju je da potraži i donese dokumente koji su mu trebali.

“Mislim da nema veće ljubavi od one bratske, a posebice one koju smo Marija i ja njegovale prema bratu. On je bio moj mezimac i maza jer je mlađi od mene. Znali smo se onako bratski ‘pokefati’, ali nakon toga bi uvijek pao zagrljaj i poljubac. Sad smo ostali sami”, rekla je neutješna Ivana.

Perići kažu kako se Josip odselio u Karlovac, a namjeravao ih je uskoro upoznati sa svojom djevojkom. Majka je na kraju dodala kako je obitelj uvijek bila vesela i nasmijana.

OBJAVILI DETALJE STRAVIČNE NESREĆE NA A1: Kamion je skrenuo na zaustavnu traku, zabio se u auto, a onda i u nesretnog vojnika…