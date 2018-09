ISPOVIJEST MLADIĆA KOJEG JE U ZAPREŠIĆU IZBO OTAC BIVŠE DJEVOJKE: ‘Nije trebala tajiti našu vezu jer me izvukla iz pakla droge’

Denis Osmančević (33) u srijedu navečer, dok je sjedio na barskom stolcu na terasi kafića “Trinity” na zaprešićkom Trgu Ivana Pavla II., bio laka meta ocu svoje 20-godišnje bivše djevojke, Anti Čančareviću koji ga je izbo nožem i pobjegao, rekao je Jutarnjem listu

Denis Osmančević (33) u srijedu navečer, dok je sjedio na barskom stolcu na terasi kafića “Trinity” na zaprešićkom Trgu Ivana Pavla II., bio laka meta ocu svoje 20-godišnje bivše djevojke, Anti Čančareviću koji ga je izbo nožem i pobjegao, piše Jutarnji list.

Krvavi obračun dogodio se oko 21 sat pred prepunom terasom ljudi, a prema izjavama svjedoka kao i samog ozlijeđenog, frapantne scene odigrale su se u minuti nakon čega je hladnokrvni počinitelj kaznenog djela “sklopio nož većih dimenzija te odšetao kroz kafić na stražnji izlaz rekavši pritom prisutnima laku noć”.

OTKRIVENI NOVI DETALJI KRVAVOG NAPADA U ZAPREŠIĆU: Otac nožem izbo bivšeg dečka svoje kćeri?

Oporavlja se u bolnici od ubodnih rana i porezotina

Dok istražitelji intenzivno tragaju za odbjeglim 49-godišnjim Antom Čančarevićem te dežuraju pred njegovom zgradom u slučaju da naiđe, na bolničkoj postelji KB Dubrava od ubodnih rana i porezotina oporavlja se Osmančević koji kaže da je još dobro prošao s obzirom na to kako je sve to izgledalo. Njega, pak, od odmazde čuva policija, piše Jutarnji list.

“Ante je samo došao, nožem me ubo u gornji dio noge prema kuku te me zarezao po potiljku i odjurio. Za pojasom je imao i pištolj. Iza mene je neprospavana noć. Trpim neopisivu bol. Jedna rana je jako duboka, razrezani su mi mišići, tri puta su me šivali jer krv nije prestajala teći pa su dvojili hoće li me operirati.”

“Mnogi poentiraju na moju prošlost. Što sam bio, bio sam. Drogi sam okrenuo leđa zahvaljujući upravo Antinoj kćeri. Ona me makla od poroka.”

Zajedno sa suprugom i djecom bio susjed Čančarevića

“Godinu i pol smo u vezi. Jedino još je ispred mene jedna obveza, odsluženje godinu i pol zatvora i onda mogu reći da je loš period okončan,” rekao je za Jutarnji list Denis Osmančević, napominjući kako strahuje za svoju bivšu suprugu s kojom ima djecu, s obzirom na to da je i ona, dodaje, sad laka meta odbjeglom muškarcu.

Ljubavnu vezu u kojoj je 13 godina razlike itekako vidljivo, supružnici Čančarević, kad su za nju doznali, nisu mogli pregrmjeti. A ljubav između njihove kćeri i Denisa razbuktala se dok su stanovali u istom ulazu, kao prvi susjedi, vrata do vrata. Denis je sa suprugom i djecom bio podstanar, tik do stana Čančarevićevih, saznaje Jutarnji list.

“Godinu i pol smo u vezi. Kad je veza krenula ozbiljno, razveo sam se te se odselio u jedan stan gdje mi se pridružila djevojka. Nije se trajno preselila, ali je kod mene provodila 70 posto vremena.”

Osmančević mora odslužiti 18 mjesečnu zatvorsku kaznu

“Nitko u njezinoj obitelji to nije shvatio jer joj je mama bila u Švicarskoj, a tata stalno negdje okolo. Ali kad su prije mjesec dana njezini roditelji saznali za vezu jer nas je prijatelj njezina brata vidio u gradu, izbili su problemi, pa su čak kontaktirali i bivšu suprugu koja, iskreno, podržava novu vezu.”

“Kako i ne bi kad me 20-godišnja djevojka odvukla iz lošeg društva te sam se i zaposlio. Neki dan mi je stiglo pismo da moram na odsluženje kazne, ali pregrmjet ćemo i to,” pojašnjava nam još Osmančević koji smatra da je 20-godišnjakinja trebala biti iskrena s roditeljima, barem s majkom.

Prije desetak dana kad joj je susreo majku na cesti, Čančarevići su, otkriva nam još ranjeni Osmančević, doznali pravu istinu, piše Jutarnji list.

OBRAČUN U ZAPREŠIĆU: Ispred kafića pronađen ranjen mlađi muškarac, izboden je hladnim oružjem

Negirao sumnju policije u narko biznis s bjeguncem

“Nije samo nastao problem što ona roditeljima nije rekla za vezu, već i što im je lagala da je uhodim i zlostavljam ne bi li umanjila svoje poteze. To je laž. Iza nas je 9 mjeseci života u raju. Priča se da je zbog mene postala ovisna o drogi, no to nije istina.”

“Svako malo sam se pred njom testirao da joj dokažem da sam čist. Majka joj je činjenicama ostala šokirana pogotovo kad je vidjela naše zajedničke fotografije koje datiraju unazad nekog vremena pa i s ljetovanja.”

“Nije toj ženi lako s obzirom na suprugovu prošlost, a nije lako ni njezinoj kćeri koju doista jako volim jer odrastati uz oca koji se ne ponaša u skladu sa zakonom nije benigno,” zaključuje Osmančević koji je policiji negirao sumnju u narko biznis s bjeguncem.

Hladnokrvno izbadao i izrezao žrtvu pred gostima kafića

U kafiću Trinity, koji se nalazi u sklopu zgrade u kojoj stanuje ministar policije Davor Božinović, ne prestaje se prepričavati obračun, piše Jutarnji list.

“Tip je ušao zrihtan kroz stražnji ulaz. Izašao je na terasu, prišao Denisu koji je sjedio s nekim čovjekom. Izbila je kratka svađa i naguravanje. Uslijedili su povici: ‘Nemoj. Nemoj!’ Potom je izvadio nož i krenuo ubadati.”

“Okrenuo se, sklopio nož, i kao da se ništa nije dogodilo odšetao kroz kafić na ulaz gdje je ušao i rekao nam ‘laku noć’. Jedna gošća mu je pritekla u pomoć pokušavajući mu krpama zaustaviti krv, a ljudi na terasi su se razbježali požurujući da im se naplate računi za pića,” ispričao nam je jedan svjedok događaja.