ISPOVIJEST MAJKE MLADIĆA U ČIJEM JE STANU PREMINULA MALOLJETNICA: ‘Postao je nepopravljiv, moje preklinjanje bilo je uzaludno’

Radoje R. (30), državljanin BiH sa statusom stranca u Hrvatskoj, koji u noći na subotu umotao u tepih 16-godišnjakinju koja je umrla u njegovu stanu u Zagrebu te je odvukao do podruma zgrade u susjednoj ulici, sljedećih će mjesec dana ostati u pritvoru u Remetincu.

Odluka je to suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, koji da postoji opasnost od bijega, kao i ponavljanja djela. Naime, Radoje kao državljanin BiH je stranac sa stalnim boravkom u Hrvatskoj, a prilikom uhićenja pokušao je pobjeći policajcima. Također, dodatni mu je uteg i podatak da nije živio na adresi na kojoj je imao prijavljen boravak, već u stanu pokojnog prijatelja u kojem je umrla tinejdžerica. Radoje je, uz sve to, i stari policijski znanac.

U dva je navrata prijavljivan kazneno, od toga jednom za drogu i jednom za krađe, i oba se puta izvukao s uvjetnim osudama, a ni prekršajna evidencija mu nije čista jer je također “padao” s drogom, donosi Jutarnji list.

I on je domsko dijete

“Izvan sebe sam. Vidjeti svoga sina u medijima uhićenog, i to još zbog čega, za mene je neviđeni šok. Ne mogu pojmiti kako je tek roditeljima umrle djevojčice. Sina sam vidjela zadnji put u blagdansko vrijeme. Došao nam je u posjet za Božić i Novu godinu. Uglavnom je bio s nama u kući. Iskreno? Bio mi je čudan, izgledao je kao da je bio pod utjecajem trave. Obećao mi je tada da ću mu moći doći u posjet u Zagreb. Kad sam ga potom čula sredinom siječnja te ga pitala gdje je jer bih mu došla, odgovorio mi je: ‘Ne mogu ti još reć. Nazvat ću te’. I više se nije javio”, ispričala je kroz suze za Jutarnj Katica R., majka uhićenog mladića.

Majka kaže kako nije imao stalan posao, nego je “fušario” na poslovima kad je imao priliku.

“Završio je elektrotehničku školu i bio je vrlo dobar đak. Međutim, još kao dijete završio je u domu u Dugavama, a punoljetnost je dočekao, koliko se sjećam, u domu u Ivancu. I iz domova nikad nije bježao. Bilo mu je dobro tamo. Imao je slobodu, ali i obaveze. Od 2000., zapravo, on ne živi s nama već nam dolazi u posjet. Postao je nepopravljiv i kako je vrijeme prolazilo, pokušavala sam ga uvjeriti da mu treba psihijatar. No, to moje preklinjanje bilo je uzaludno. Od susjeda smo doznali da mi je sin uhićen jer nemamo internet”, priča Radojeva majka koja, dodaje, nikad njegove prijatelje nije upoznala. Također nije znala, pojašnjava, da u stanu pokojnog prijatelja živi i druži se s nekom maloljetnicom.

‘Ne mogu pojmiti kako je njenim roditeljima’

“Osjećam ljutnju i tugu istovremeno. Miješaju mi se emocije. Ne mogu pojmiti kako je tek njezinim roditeljima. Znam samo da Radoje ne bi ni na koga ruku digao. Droga uzima danak, zbog nje se čine ludosti, a osobe koje je konzumiraju toga nisu ni svjesne”, ističe.

Na upit kako to da sin nema državljanstvobudući da je rođen u Zagrebu i u Hrvatskoj živi cijeli život, pojašnjava da su ona i pokojni njegov otac došli u Hrvatsku prije rata, a kad je Radoje postao punoljetan obećavao im je da će izvaditi domovnicu i srediti status. Ali sve je ostalo na obećanjima.

On je, kao i maloljetnica, bio domsko dijete. Postoji mogućnost da su njihova iskustva boravljenja po raznim domovima bila motiv da se druže.