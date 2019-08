ISPOVIJEST HRVATA KOJI JE GODINAMA KRIJUMČARIO KOKAIN U HRVATSKU: Otkrio cijelu priču i sve metode – od babe Marte u Limi do vađenja droge u Zagrebu

Krunski svjedok u slučaju Domald opisao je svoja višegodišnja putovanja u Peru te opisao šest načina na koji su švercali drogu

Hrvatska je policija, ponekad i u suradnji s kolegama iz inozemstva, uspješna u razbijanju lanaca krijumčara droge. U posljednjih nekoliko godina, zaplijenjeno je nekoliko tona kokaina, čija je vrijednost višemilijunska, dok se ostale droge plijene gotovo svakog tjedna. Balkanski narkodileri već su godinama u otvorenom sukobu, a droga se doprema na razne načine. Koriste se kanali unutar zemlje, pa čak i regije te drugih kontinenata.

Krunski svjedok u slučaju Domald u kojem je policija, uz pomoć kolega iz inozemstva prije 10 godina uhitila 31 dilera droge i oružja za Express je ispričao kako je kokain dolazio u Hrvatsku. On je živio u Peruu, gdje je upoznao mnoge šefove narkokartela te smišljao dostaviti kokain u Hrvatsku.

Uigrani timovi

“U studenome 2005. sam iz Splita, preko Amsterdama i otoka Bonaire stigao u Limu. Tu sam stupio u konatakt s Pepeom, čiji mi je broj dao Nikola Ivančić. Riječ je o Joseu Martinu Morenu Pereu, međutim svi ga zovemo Pepe. Teško sam se s njim sporazumijevao jer nisam znao španjolski, a on je znao nešto malo engleskog. Sutradan je stigao i Nikola, koji je htio da upoznam Limu. On je otišao za nekih 10 dana, a prije toga mi je rekao da probam naći nekog pomorca Hrvata i da preko njega probam poslati kokain”, rekao je krunski svjedok.

No, tada je jedva skupio novac za povratak u Hrvatsku. Tek nakon nekoliko mjeseci, Nikola i on su ponovno otputovali u Limu. Ondje je upoznao babu Martu, ženu koja je pripremala pošiljke droge za transport.

“Dogovoreno je da će ona pripremiti kofer sa šest kilograma kokaina. Dogovorena je i cijena od 18.000 dolara, s time da će joj pola novca biti plaćeno unaprijed, a pola nakon isporuke kofera. Kada mi je Ivančić rekao da će dečko doći po kofer, dao sam babi Marti 12.000 dolara. Kurir je kofer preuzeo u turističkom gradu Trujillo. Kofer je sličio na lažni Samsonite. U njemu je bilo šatorsko krilo i osjećao se jak miris ljepila. Kurir je u njega dodatno stavio i neku skulpturu, no pao je u Madridu”, opisao je svjedok.

Vađenje droge iz papira

Svjedok je u Limi upoznao i Rubena te Jesicu koji su mu predložili da drogu sakrije u šampon ili kremu. Ta pošiljka je napustila Limu, a znanci su ga uvjeravali kako će poslati još jednu. Na kraju je od jednog Grka posudio 3000 dolara kako bi vratio dug Kolumbijcu Rubenu. Kako je upoznavao više ljudi, tako su i metode krijumčarenja bile sve inovativnije.

“Radilo se o papiru formata A4. Pošiljke su išle DHL-om. Nikola mi je rekao da ima vezu sa šefom DHL-a u Hrvatskoj i da on može izvaditi sadržaj. Radilo se o pošiljkama koje su trebale biti vraćene pošiljatelju, pa su korištene nepostojeće adrese. Bilo je pet-šest pošiljki. Mislim da su dvije pale, a ostale prošle”, tvrdio je svjedok te opisao kako su vadili kokain u stanu u Velikoj Gorici.

“Papir se mora usitniti u što manje komade i staviti na tri sloja gaze. Zatim se preko njega prelije stopostotni alkohol. Potom se taj mokri papir procijedi kroz gaze i dobije želatinasta masa. Pusti se da se osuši i to je onda kokain. Prije toga se stavi u vatrostalnu posudu i zapeče u mikrovalnoj pećnici. Tako je u Hrvatsku stiglo oko kilogram kokaina”, ispričao je svjedok koji se vraćao u Peru i smišljao nove načine transporta.

Mule i gutači

Nikolu je zvao s telefonskih govornica na telefonske govornice ili mobitele za jednokratnu uporabu u Hrvatsku. Na kraju su se dosjetili da bi drogu mogle prenositi “mule” ili ljudi koji bi gutali drogu.

“Kokain je bio u obliku jajašaca. U ‘jajetu’ je bilo od četiri do 16 grama. Trebao sam dobiti i pilule koje gutači prvo popiju radi čišćenja organizma. Drugu vrstu pilula popili bi kako bi ih zatvorile kada bi progutali drogu. U Limu je doputovao Ante koji je progutao 900 grama. Kokain je gutao do jutra, a potom se taksijem odvezao do aerodroma i bez problema stigao u Zagreb. Drugi momak također je progutao oko 800-900 grama. I on je bez problema stigao u Zagreb. Drogu su iz sebe izbacivali u hotelu između Samobora i Zagreba. Gutači su dobivali po 2500 eura po putu”, rekao je svjedok koji je i sam bio “mula”.

Šverc u bananama

Iz Argentine je sletio u Zagreb s dva paketa kokaina u đonovima tenisica, a drogu je prenosio i u kondomu kojeg je gurnuo u anus. Uhićen je na temelju tjeralice šibenskog suda, a tek u zatvoru su kod njega našli 300 grama kokaina. Otkrio je i još jedan način šverca droge. Naime, bio je u jednom ekvadorskom gradiću iz kojeg se u Europu šalju banane. Tako je i došao ideju da sakrije kokain u njih. U tome mu je trebao pomoći Don Jesus.

“Imao je pristup luci i laboratorij za preradu kokaina. Rekao mi je da može za dan-dva preraditi 500 kilograma kokaina. Ruben je smislio da se kokain stavi u gumene banane koje su izgledale kao prave. Te banane pakirale bi se u kutije, a one u kontejner. Govorilo se o 200-300 kilograma kokaina, no nikakav posao nismo sklopili”, zaključio je svjedok svoju ispovijest.