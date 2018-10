ISPOVIJEST ESKORT DAME IZ AFERE KOJU JE BRKIĆ NAVODNO ZATAŠKAVAO: ‘Za vikend sam zarađivala i 3500 eura, perverzije su dodatno plaćali’

Iako je protiv Milijana Brkića trebalo provesti istragu, cijeli slučaj razbijenog lanca elitne prostitucije u zagrebu 2011. godine zataškan je, a Nacional piše da mu je u tome pomogao tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko

Tjednik Nacional u novom broju objavio dokumente čiji sadržaj tereti potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića za odavanje policijske tajne i ometanje istrage u već pomalo zaboravljenoj aferi elitne prostitucije u Zagrebu čiji je lanac razbijen u istrazi iz 2011. godine. Glavni osumnjičenici bili su tada 61-godišnji maser Nebojša Perunović Pančo i tada 24-godišnja Sara Sikirić. Perunović je imao salon za masažu u sklopu Doma sportova i niz poznatih klijenata, pa je uz pomoć Sikirićeve organizirao mrežu djevojaka koje su radi slave i novca pristale biti eskort dame. Klijenti su im bili poznati liječnici, profesori, sportaši, političari, biznismeni i druge velike face.

24 sata pišu kako je sve započelo na nekoj zabavi u jednoj zagrebačkoj konobi u lipnju 2011. godine kada je Sara Sikirć primila poruku od N.S. da napusti konobu, da bi desetak dana kasnije od istoga dobila poruku: “Pazi se, smiri malo, promijeni broj!”

Proguglala Brkića i njegovu sliku spremila u mobitel

Kasnije se našla s N.S. na parkiralištu Hipodroma. On joj je rekao da je pod prismotrom policije koja ju prati i prisluškuje. N.S. joj je kazao da mu je to rekla osoba koja je one večeri bila u konobi i upitala ga “što te dvije djevojke rade u konobi” misleći pritom na Saru sikirić i nezinu prijateljicu M. Na njeno inzistiranje da joj kaže tko je ta osoba, N.S. joj je rekao da je riječ o Milijanu Brkiću. Sara Sikirić nije tada znala tko je Brkić pa je zapisala njegovo ime, potom ga “proguglala” i u mobitel spremila njegovu sliku koju je našla na internetu. Njezin mobitel su 14. srpnja 2011. godine izuzeli policijski službenici.

Iako je protiv Brkića trebalo provesti istragu, cijeli slučaj je zataškan, a Nacional piše da mu je u tome pomogao tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, kojem je Brkić kasnije pomogao da postane predsjednik HDZ-a.

Akcija razotkrivanja lanca prostitucije mjesecima je pripremana u tajnosti, a usliejdila je nakon što je jedan poznati zagrebački poduzetnik Centru za socijalnu skrb i Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta poslao dopis tvrdeći u njemu kako sumnja da je njegova bivša supruga upala u lanac organizirane prostitucije i droge. Potom su uslijedila uhićenja Perunovića, Marike Tomljanović Kiprijanovski i Sare Sikirić, no iako se očekivalo proširenje istrage i eventulana uhićenja nekih poznatih faca, to se nije dogodilo.

“Zarada je brza, nema predigre niti zavođenja”

Tjednik Express objavio je 2011. razgovore s nekoliko djevojaka koje su kao eskort dame sudjelovale u lancu prostitucije.

“Za vikend sam mogla zaraditi i 3500 eura! Prilazili su mi razni muškarci s kojekakvim nemoralnim ponudama. Za druženje koje je uključivalo i perverzije bili su voljni platiti i 200 eura po satu. Bila sam zgrožena shvativši da sve te cure, koje se predstavljaju kao hostese, tako godinama žive i zarađuju. Sve su one bile elitne prostitutke. Za pratnju bogatim tajkunima na dan se može zaraditi i 1000 eura. Jasno, u cijenu je uključen i seks. Nema jedinstvenih cijena, uglavnom sve ovisi o željama klijenata i dubini džepa. Seks za jednu noć u luksuznom hotelu košta 1000 eura i to traže samo oni najdubljeg džepa. Dodatne usluge, oralni seks na primjer, moraju doplatiti još 150 eura. Djevojke se rado upuštaju u to, zarada je brza, nema predigre niti zavođenja”, ispričala je tada Expressu 22-godišnja hostesa jednog čuvenog kluba na obali.

Djevojke su tada ispričale kako to doista jest bila elitna prostitucija, ali je uključivala i seks u prljavim zahodima i na parkiralištima klubova.

