ISPOVIJEST DJEVOJKE KOJU JE PREMLATIO DARUVARAC: ‘Dobila sam 107 prijetećih poziva. Njegova ekipa je luđa od njega, jedino me njih strah’

Zadranka Lorena Gurlica, koju je prije šest mjeseci u jednom kafiću u njezinom gradu brutalno pretukao Darko Kovačević Daruvarac, u emisiji Provjereno Nove TV otkrila je kako jedno vrijeme uopće nije željela izlaziti, ali da su je onda prijateljice izvlačile samo kako ne bi bila kod kuće. Samog premlaćivanja se ne sjeća, ali je na to prisjećaju prolaznici koji je gledaju i pitaju je li to ona što joj nije drago. Uz sveprisutan je strah jer je zlostavljač na slobodi.

”Nije me strah ovako sad njega jer sigurna sam sad dok imam zaštitu i ljude oko sebe, ali ta njegova ekipa je još luđa od njega. Jedino me njih strah. Za mamu najviše jer je sve dala u javnost i toliko toga je napravila i ima dokaze protiv svih tih svjedoka što su rekli jedno, a zapravo ima drugo. I kad to sve izađe, ili kasnije, ne znam sada, da oni njoj nešto ne bi napravili”, priča Lorena kojoj su Kovačevićevi prijatelji prijetili dok je on bio iza rešetaka. Jedna djevojka, kako kaže, i dva muškarca uputili su joj 107 poziva. Sve ih je prijavila i kažnjeni su.

Poruke su stizale i preko društvenih mreža, no na njih se, kaže, ne obazire te podsjeća samo na jednu: “Stizale su mi poruke da spremim materi sprovod kao što sam spremila ćaći, ako ne povučem optužbu protiv Daruvarca”.

Još četiri žrtve, tri pobjegle iz Zadra

Na sudu tek treba svjedočiti. Do sada nije ispitana, zato i sada još ni ne smije govoriti. Otkriva kako je nakon sudske odluke u sudnicu uletjela jer je čula majku kako viče pa se uplašila da joj Daruvarac nije nešto učinio.

Javna je tajna da Lorena nije jedina žrtva. ”Njih četiri cure su se javile. Ja sam bila ta peta i jedna je zapravo rekla da će izaći u javnost, a ove sve druge su koliko znam pobjegle iz Zadra. Nijedna nije ostala”, otkriva Lorena za “Provjereno”.

O prirodi svoje veze s Daruvarcem zasad ne smije govoriti. Ali, kaže, tko je i što je, saznala je tek kasnije. ”Tek sam kasnije čula da se o njemu baš ono ružan glas širi po gradu i dalje. Što se toga tiče, bio je poznat po problemima, počevši što bi radio na cesti, divljak. Kasnije sam saznala za te cure koje je pretukao. To ništa prije nisam znala o njemu, to da se bavi s javnom kućom u Njemačkoj. Da sam to znala prije, ne bih to sigurno, ovo se ne bi ni dogodilo”, kaže Lorena.

Onima koji su pitali što radi sa 13 godina starijim muškarcem te pretpostavljali da je s njim zbog automobila i novca, odgovara da on ništa od toga nema. “Svaki auto ili renta ili posuđuje od tog svog kuma, da ga ne imenujem. Tako da on nije imao ništa ono što su ljudi znali nabrajat, što sam vidjela u njemu, ne znam. Dosta njih je to komentiralo. Iskreno, to me vrijeđa jer ja nisam takva i niti ću ikada biti”, ispričala je.

Svjedokinje slučaja na psihijatriji

Ističe da je sav posao policije odradila njezina majka te da nije bilo nje i činjenice da je o svemu progovorila u javnosti nitko ne bi ni reagirao. No, zahvalna je i građanima koji su prosvjedom stali uz nju.

Na sudu su vlasnici kafića svjedočili da ništa nisu vidjeli. Ali snimke koje su ekskluzivno objavljene u emisiji Provjereno, govore suprotno. “Ja znam da je ona sve vidjela. Čak je i govorila konobarici da nas pusti na miru, kao da se ne zove policija, da se sve može riješiti u miru, bez policije i hitne. Bila je tamo svjedok, a nije htjela ništa poduzeti”, ispričala je Lorena o vlasnici kafića koja je svjedočila brutalnom premlaćivanju. Bilo je i još svjedoka, njih desetak.

Dvije su poslije završile na psihijatriji. Jedna je Lorenina prijateljica, a druga konobarica Dragana Delić. “Ja se u jednu ruku i osjećam kriva, ne znam. Teško mi je što su one sve to morale proživljavati zbog mene i što su doživjele toliko šokova u tih narednih nekoliko dana, počevši od tog dana kad se to dogodilo. Dragana je tek nedavno izašla iz psihijatrije, sad je doma”, kaže Lorena.

Nju samu uskoro čeka i treća operacija. No, tjelesne rane će zacijeliti. Mnogo su teže one psihičke traume. “Ne želim više gledati ni slike ni taj video što ga svaki dan prikazuju. Ne bih htjela da se to išta dalje širi jer nije lijepo, jer svaki put kad to vidim sjetim se tog događaja. Pa smeta mi to, kad vidim te slike i pogotovo onaj video iz kafića”, kaže Lorena te dodaje kako je progovorila javno jer se osjetila dužnom zbog podrške koju je dobila.

Lorenu u siječnju čeka i svjedočenje za kada je zakazano sljedeće ročište.