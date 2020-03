SPLITSKI POLICAJAC SE JAVIO NA OGLAS ZA MASAŽU SA SRETNIM ZAVRŠETKOM: ‘Imala je plavu prozirnu haljinu i dosta posla’

Djevojka iz Zagreba je uhićena i kažnjena s 1060 kuna zbog pružanja seksualnih usluga u Splitu nakon što se jedan policajac na zadatku javio na njen oglas u kojem je nudila masažu sa sretnim završetkom

Na internetskoj stranici Ljubavni oglasnik 25-godišnjakinja iz Zagreba objavljivala je oglase za masažu sa sretnim završetkom u svome prostoru. Cijena tih usluga bila je 300 kuna po satu, no uz masažu se moglo dobiti i “nešto više” po cijenama do 1000 kuna po satu. Među mušterijama se našao i jedan policajac na zadatku, zbog kojeg je S.K. na kraju i uhićena te kažnjena s 1060 kuna zbog pružanja seksualnih usluga na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu.

Voditeljica kućnog seksualnog obrta ignorirala je sudske pozive, no zato je policajac na zadatku bio vrlo detaljan u svom svjedočenju na sudu, piše Jutarnji. Opisao je kako je njegov kolega doznao da se dvije djevojke bave prostitucijom u jednom stanu u Omiškoj ulici u Splitu.

“Ja sam 9. kolovoza 2017. oko 11.30 sati nazvao broj mobitela na koji mi se javila mlađa ženska osoba. Rekla mi je da pruža uslugu opuštajuće masaže s ručnim završetkom i da pola sata košta 300 kuna. Pristao sam na ponuđeno te mi je zakazala termin za 13 sati. Tad sam ju ponovno nazvao, rekla je da dođem u Omišku ulicu i da se popnem na prvi kat, da čekam ispred vrata, da će ona otvoriti i da nema potrebe da zvonim. I tad me pitala je li mi problem ako me primi njena kolegica jer da trenutno neće biti u stanu, ali da će se vratiti pred kraj masaže”, prisjetio se policajac.

U kuhinji pronašao još dvije cure

On je u akciju pozvao i pojačanje, dvojicu svojih kolega koji su ostali ispred zgrade. Siva vrata na prvom katu zgrade otvorila mu je mlađa žena jače građe i duge crne kose.

“Bila je obučena u plavu prozirnu haljinu. Predstavila mi se kao Ana. Ponudila me da sjednem te mi ponovila da pola sata ručne masaže sa sretnim završetkom košta 300 kuna. A da završetak može biti i oralno, no tad se cijena dogovara, a ukoliko želim seks, cijena se penjala na 500 kuna za pola sata dok je puni sat bio 1000 kuna. Čim mi je to sve rekla, odmah sam se legitimirao službenom iskaznicom i značkom te od nje zatražio osobnu kako bi utvrdio identitet i napravio službenu zabilješku. U kuhinji su još bile dvije djevojke koje sam također legimitirao te su mi kroz razgovor rekle da pružaju usluge opuštajuće masaže”, objasnio je policajac.

Uhodan biznis

Sve je tri djevojke, zajedno s kolegama uhitio i odveo u policijsku postaju, gdje su priznale da su napravile oglas i pružale seksualne usluge kako bi mogle platiti stanarinu.

“Djevojke su imale dosta posla. To je bilo vidljivo i iz bilježnice koju mi je 25-godišnjakinja dragovoljno predala i u kojoj su bili svi datumi, brojevi mobitela, iznosi pruženih seksualnih usluga. Iz svega proizlazi da je upravo ona bila ta koja je sve vodila”, zaključio je policajac.