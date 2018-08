ISPITAN BIVŠI MUŽ UBIJENE LIJEČNICE: Lagao je da je u vrijeme ubojstva bio u stanu u kojem mu je dopustila da živi

Jučer je zbog ubojstva 61-godišnje liječnice Asje Belas Tukić uhićen njezin 65-godišnji bivši suprug Željko Tukić. Upravo je on pozvao policiju rekavši kako je pronašao bivšu suprugu ubijenu, no njegov alibi pokazao se klimavim, iako negira ubojstvo. On je, naime, istražiteljima lagao da je u vrijeme ubojstva bio u Slatinama, na otoku Čiovu, no nadzorne su ga kamere snimile u Trogiru. Policija je u obzir uzela i još neke neobičnosti.

RIJEŠEN SLUČAJ UBOJSTVA LIJEČNICE U TROGIRU: Ubio ju je bivši suprug, koji je objavio sućut u novinama? Nagađa se i o motivima…

Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje kako je Tukić uhićen u subotu oko 13 sati te da ja popodne proveo na obradi, a službeno je ispitan tijekom subotnje večeri uz prisutnost odvjetnika Jadrana Francheschija. Iskaz je snimljen, a Tukić je mirnim i hladnokrvnim tonom rekao kako on nije ubojica. Naveo je kako uopće nije bio u stanu u vrijeme kad je liječnica izmasakrirana nožem.

Priča mu nije prošla

Tvrdio je kako je bio u apartmanu u Slatinama na Čiovu, koji je u njezinom vlasništvu i u kojem mu je dopustila da živi. Ipak, nekoliko je svjedoka ispričalo kako je viđen u Trogiru. Još jedan snažan znak da laže ogleda se u njegovom kategoričkom odbijanju poligrafskog tetsiranja.

Policijski ronioci su i jučer pretraživali morsko dno na području Čiova u blizini nedavno otvorenog mosta, no nisu još pronašli ključne dokaze koji nedostaju – oružje kojim je počinjeno ubojstvo i mobitel liječnice za kojeg istražitelji sumnjaju da ih je bacio u more, kao i svoju odjeću.

Ubijena na posebno okrutan način

Podsjetimo, tijelo liječnice pronađeno je u ponedjeljak u 13:45 sati, a upravo je Tukić pozvao policiju. Tijelo ubijene je pronađeno u hodniku kraj ulaza u spavaću sobu. Žena je ležala na trbuhu, a na leđima je bila vidljiva jedna ubodna rana. Kad su je forenzičari okrenuli, shvatili su da je primila i tri uboda većim nožem u prsa i predio trbuha.