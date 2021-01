Dan nakon četvorustrukog ubojstva koje je potreslo šibensko područje, građani su i dalje u nevjerici

Policija i dalje istražuje slučaj četverostrukog ubojstva i samoubojstva koji se dogodio u subotu u Vodicama i Šibeniku, a najavila je da će više informacija objaviti u ponedjeljak na konferenciji za novinare. Tijekom dana policijski službenici će obaviti niz dodatnih mjera i radnji kako bi povezali sve događaje koji su prethodili počinjenju kaznenih djela, a nakon čega će se utvrditi što je bio motiv počinitelja, izvijestili su u nedjelju iz Policijske uprave šibensko-kninske uz napomenu da će o novim saznanjima izvijestiti na sutrašnjoj konferenciji za medije.

Svih četvero ubijenih imali su prostrijelne rane, a tijela svih mrtvih osoba prevezena su na Odjel patologije bolnice u Šibeniku radi obavljanja obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti. Korištena vozila su prebačena u krug Policijske uprave gdje će se tijekom dana provesti očevid. Branko Koloper, vlasnik tvrtke Matkol u stečaju, u Šibeniku je automatskim oružjem likvidirao bračni par Marija i Radojku Danek te Tonija Šparadu, a u Vodicama izvršnog direktora maloprodajnog lanca Djelo, Tedija Slamića. Nekoliko sati kasnije, policija je pronašla mrtvo Koloperovo tijelo.

‘Žao mi je svih, a on je tu ispao kolateralna žrtva’

Jedan od susjeda obitelji Denek kazao je za 24sata kako je poznavao sve žrtve.

“Oni su bili, dobri, korektni susjedi, a njega sam baš sreo prije nekoliko dana. Radojkin suprug je bio izvrstan čovjek, hrvatski branitelj, bili smo prijatelji. Bio je bolji od kruha. Žao mi je svih, a on je tu ispao kolateralna žrtva, pa sa cijelom situacijom on nema nikakve veze, uopće se nije ni bavio tim poslom, on je samo bio pratnja ženi”, rekao je jedan od susjeda.

O Koloperu: ‘Upao je u dugove, a htjeli su mu oduzeti imovinu. Pukao je’

Jedan Šibenčanin, inače Koloperov poznanik, ispričao je da se znaju još iz vremena dok je on bio električar i da su se družili u mlađim danima.

“Bio je sasvim normalan čovjek, sto posto. Otvorio je firmu u svojoj kući i imao pekaru gdje je mladež kupovala bureke, peciva.. Trebao je na tome ostati i ne ići u proširenje posla. Upao je u dugove, a htjeli su mu oduzeti imovinu. Pukao je. To pukne u glavu kao da vrag s tobom komandira, dođe samo od sebe. Znam to jer sam i sam proživio nešto slično, krivo su me optužili i bio sam pod strašnim pritiskom pa sam napravio nešto zbog čega sam završio dvije godine u zatvoru”, rekao je za 24sata Šibenčanin koji je htio ostati anoniman.

