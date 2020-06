ISPALIO JE TRI HICA U NJEGA DOK JE LEŽAO NA TLU RAZBIJENE GLAVE: Otkrili su i drugo oružje iz masakra, a ostaje još jedna nepoznanica

Trojica od petorice napadača na Marija Boljata i Jozu Čabraju završila su u istražnom zatvoru, a policija je pronašla i sačmaricu koja je navodno korištena u prekjučerašnjem krvoproliću u Kaštel Kambelovcu

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za trojicu uhićenih muškaraca koji se sumnjiče za ubojstvo 36-godišnjeg Marija Boljata zvanog Pajkić i ranjavanje Joze Čabraje. Zbog sumnje da je počinio teško ubojstvo iz bezobzirne osvete pritvoren je 33-godišnji Jakov Šimić, dok se braća, 35-godišnji Mate i 30-godišnji Josip Šuker, te odbjegli 40-godišnji Toni Vitaić i još jedna nepoznata osoba terete za sudjelovanje u tučnjavi koja je na kraju prerasla u krvoproliće, javlja Slobodna Dalmacija.

Svađa, tučnjava, pa ubojstvo

Policija je odmah nakon stravičnog događaja pronašla pištolj Walther kalibra 7,65 za kojeg smatra da je oružje kojim je Boljat ubijen. No, 24sata doznaje da je pronađena i sačmarica kojom je navodno ranjen Čabraja, koji trenutačno leži u KBC-u Split s 10 rana od metaka, kao i navodni ubojica Šimić koji je također ranjen u okršaju.

Po onome što je dosad utvrđeno, do stravičnog ubojstva je došlo kada je Šimić s prijateljima 14. lipnja navečer došao u u Ulicu don Klementa Tadina u Kaštel Kambelovcu. Nakon svađe, uslijedila je tučnjava u kojoj su Čabraja i Boljat pretučeni šakama, nogama i tvrdim predmetima. Potom je Šimić pucao u Čabraju, kojem je u tučnjavi slomljena noga i izrezano lice te ga ranio u obje strane prsa, lijevi dio leđa i lijevu natkoljenicu. Potom se okrenuo Boljatu, koji je već imao slomljenu lubanju i niz drugih ozljeda te ispalio nekoliko hitaca u njega i na mjestu ga usmrtio.

Aktivna obrana na sudu

No, nije poznato tko je i kojim oružjem ranio Šimića u prepone, a to bi se moglo saznati već na početku ročišta, s obzirom na to da su neki od osumnjičenika iznijeli svoju obranu.

“Moj je klijent iznio aktivnu obranu, a ako mu bude određen istražni zatvor, svakako ćemo se žaliti”, poručio je Vinko Gulišija, odvjetnik Mate Šukera.

