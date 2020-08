INSPEKTORI POSTAVILI BUBICE U ĆELIJE REMETINCA I OTKRILI INKRIMINIRAJUĆE DOKAZE PROTIV ‘ŠVICARCA’: ‘Sokol-Marić? Ja sam njima j**a’ majku’

Policija je postavila prisluškivače u ćeliju Željka Vrbata u remetinečkom zatvoru te izvukla detalje mnogobrojnih pljački koje je počinio, a za koje nikad nije bio osuđen

U automobile, garaže, televizore i svjetiljke hrvatski su istražitelji u posljednjih 20 godina, otkako im je to zakon omogućio, postavljali prislušne uređaje kriminalcima, ili barem sumnjivcima, kako bi snimili njihove razgovore i otkrili inkriminirajuće dokaze. No, na popis ozvučenih mjesta, istražitelji su nedavno po prvi puta dodali i ćeliju zatvora u Remetincu. U njoj se nalazio 57-godišnji Željko Vrbat, čovjek koji je neformalno slovio kao jedan od najpoznatijih organizatora pljački novčarskih institucija i pošiljki, no svaki put bi se, pod neobičnim okolnostima, izvukao od kazne domaćeg pravosuđa.

15 godina izmicanja pravosuđu

‘Švicarac’, kako ga zovu, nikad ne bi osobno sudjelovao u pomno planiranim razbojništvima zbog svog invaliditeta. Optužnice su ga uglavnom teretile za sudioništvo, odnosno za prijevoz pljačkaša do mjesta napada, a potom i njihovo sigurno odvoženje u nepoznato. No, smatralo ga se čovjekom s planom, koji je uvijek znao gdje, kada i koliko će novca proći. S istražiteljima se tako igrao barem 15 godina, sve do kraja 2017. kada ga je policija ulovila nakon pljačke zaštitarskog vozila na zagrebačkom Žitnjaku u kojoj je nestalo 320.000 kuna.

Vrbat je tada prvi puta pokleknuo i rekao: “Smatram se krivim. Spreman sam prihvatiti svaku kaznu koju mi sud izrekne.” Na kraju mu je izrečeno četiri i pol godine zatvora koje provodi u Remetincu, gdje čeka okončanje još nekoliko postupaka zbog pljački i krađa. I dok je on uzeo predah od “posla”, policija nije, jer je početkom prošle godine dobila dojavu kako Vrbat u svojoj ćeliji “na dugo i na široko” prepričava svoje “radno iskustvo”, navodno spomenuvši kako je u 20 godina organizirao više od 200 oružanih pljački u Hrvatskoj, BiH, Švicarskoj, Njemačkoj te opisujući nikad riješene slučajeve.

Brojanje vreća

Zbog toga je policija, doznaje Jutarnji, odlučila igrati na maksimalni rizik, ozvučiti ćeliju i ubaciti doušnika, jednog zatvorenika koji ga je ispitivao o svemu što je činio na slobodi. Sudac istrage u Velikoj Gorici potpisao je nalog te je jedna od najintrigantnijih istraga započela.

“Sokol-Marić? Ja sam njima j**a’ majku. Ubio sam ih milijun puta. Znaš koliko su oni ostali oštećeni. Riješio sam ih pun k***c puta, Sokol Marić više bio poludio…”, pričao je Vrbat. “Koliko je tvoj najveći udar bio?”, pitao je jedan zatvorenik. “Šest milijuna kuna”, odgovara Vrbat. ”Nemoj zaje****t’?”, kaže dalje zatvorenik.

“Da. Na nas trojicu. Znači, tipov’o nam. Kad je tipa, onda je dobar posao. Kad smo to radili, onda su još bile vreće. Znali smo da su to levati kad izađu. Nije problem uzet’ 15 vreća, uzet’ 15-20 milijuna kuna. Tu je bilo negdje po milijun kuna, negdje dva, negdje tri… Znači minimalno po milijun kuna. Obišli su tako jedno sedam-osam banaka. I mi tako gledamo stane tu, stane tu, stane tu i vreća po vreća, znači jedno osam do kraja”, ispričao je Vrbat ne znajući da mu je u ćeliji skriven mikrofon.

Riješeno osam teških pljački

Govorio je kako su u jednom trenutku 2006. i 2007. svaki od njih imao po 10 milijuna kuna. Detaljno je opisivao pljačke navodeći gdje je stajao, kakvo je oružje korišteno, koji auto je vozio i od koga ga je nabavio. Ispričao je i detalje pljačke u Sesvetama iz prosinca 2007. kada su zaštitari ubili jednog pljačkaša, a drugog teško ranili. “Bio sam udaljen niti 100 metara”, rekao je Vrbat koji je za tu pljačku pravomoćno oslobođen.

Na osnovi tajnih snimki, ali i drugih prikupljenih dokaza, policija je nakon više od 14 godina riješila ukupno osam teških pljački u kojima je odnio oko 12 milijuna kuna. No, o tome hoće li Vrbat na neko dulje vrijeme ostati iza rešetaka odlučit će domaće pravosuđe.