ČOVJEK KOJI JE KREIRAO LAŽNE SMS-ove za MAMIĆA I TODORIĆA DOBIO PORUKU: ‘Uništi sve kompromitirajuće podatke s hard diskova!’

Policijski informatičar, osumnjičen zbog ‘lažnih SMS-ova’, prije uhićenja je upozoren, a policiju tragovi upozorenja vode do visoke politike

Prije no što je uhićen Franjo Varga, kojeg se sumnjiči za krivotvorenje SMS poruka u slučaju Mamić, ali i Todorić, prije uhićenja dobio je poruku u kojoj je stajalo da uništi sve kompromitirajuće podatke s hard diskova. Tako sada policija istražuje i tko je osoba koja ga je upozorila da je pod nadzorom.

ČOVJEK KOJEG SE SUMNJIČI DA JE IZRADIO LAŽNE SMS-ove ZA MAMIĆA I TODORIĆA: Radio je u policiji i bio u kontaktima s političarima

Uz to istražitelji nadalje moraju provjeriti i što se sve nalazi u zaplijenjenoj računalnoj opremi koji su Vargi oduzeli nakon uhićenja. S obzirom da se spominje kako je imao veću količinu vrhunske opreme s povećim bazama podataka istraga bi mogla potrajati. Pritom valja napomenuti da se radi o vrsnom informatičaru koji je prije radio u policiji na poslovima vezanima uz kriptozaštitu, pa se može pretpostaviti da istražitelji neće tek tako moći pristupiti pohranjenim podacima, ako im sam Varga dobrovoljno ne omogući pristup.

Spornu poruku o brisanju podataka prije uhićenja, koju je zasad nepoznata osoba poslala Vargi, policija je navodno “presrela” te je informatičara uhitila prije no što ju je dobio i uništio tragove.

Jutranji, pak, piše kako tragovi vezani uz istragu nepoznate osobe policiju vode prema visokoj politici. Međutim, nitko ne želi baratati konkretnim imenima niti bilo koga optuživati dok istražitelji do kraja ne obave svoj posao i utvrde tko je točno, i eventualno preko koga, poslao sporno upozorenje osumnjičenom Vargi.

Priča o zaručnici i još jednom kaznenom postupku

Protiv Informatičara se uz postupak za “lažne SMS-ove” vodi i onaj u kojem je krivotvorio liječničku doznaku za svoju sada bivšu zaručnicu M.V. s kojom je bio u vezi od 2010. do 2013. godine i koja je inače bivša policajka. To je potvrdila i ona sama.

“Iskreno, nisam se iznenadila kada sam pročitala što se dogodilo i zašto je Franjo uhićen. Bilo je samo pitanje trenutka kada će mu se tako nešto dogoditi”, kazala je 27-godišnjakinja koaj je Franju upoznala dok je bila na Policijskoj akademiji, a on u Ravnateljstvu policije. Tada joj se, kako kaže, predstavljao kao policijski inspektor, a tek kasnije je doznala što je zapravo radio.

M.V. priča da joj je Varga po završetku akademije i dodjeli posla u PP Makarska predložio da joj sredi smještaj kako bi nastavili dalje zajedno živjeti. Pritom se hvalio brojnim vezama i poznanstvima koje ima s visokopozicioniranim ljudima.

Sređivanje doznaka i premještaja

Prema njenim riječima, Varga joj je obećao srediti doznake s jednom liječnicom koju poznaje u Domu zdravlja MUP-a kako bi ona bila na bolovanju dok on ne sredi premještaj.

“Ispostavilo se da je on te doznake krivotvorio i poslao poštom u PP Makarska, što je vrlo brzo utvrđeno provjerom, zbog čega sam i sama završila na razgovoru u Heinzelovoj ulici, ne znajući o čemu se radi. Na kraju je protiv mene pokrenut stegovni postupak i dobila sam otkaz zbog neopravdanog izostanka s posla, a dodatno sam i optužena za krivotvorenje dokumentacije te uvjetno osuđena na godinu i pol dana zatvora. Sud je smatrao da sam i sama u tome sudjelovala, a on ništa nije želio priznati. Njemu se zbog toga još uvijek sudi, a ja sam ovoga ljeta trebala i svjedočiti, no rasprava je odgođena”, otkrila nam je bivša Vargina zaručnica, koja s njim ima šestogodišnje dijete za koje on, kako nam je rekla, nikada nije plaćao alimentaciju, niti je s njom ostvarivao kontakt. Ona je, pak, potom okrenula novu stranicu. Udala se, ima troje djece i živi u Njemačkoj.