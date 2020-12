INCIDENT U OSIJEKU: Mladić ušao u bus bez maske, na intervenciju dojurile čak tri policijske ekipe; ‘Mislila sam da je pljačka!’

Nakon što je mladić ušao u autobus na stražnja vrata bez zaštitne maske došlo je do sukoba između mladog putnika i vozača autobusa; u sve se na koncu umiješala i policija

Nesvakidašnji incident dogodio se na autobusnom stajalištu u Ulici Hrvatske Republike u Osijeku, a kako javlja Glas Slavonije, čija je redakcija u blizini, događaju su svjedočili brojni građani.

Kako se doznaje, zbog nenošenja maske i ulaska u autobus na zadnja vrata došlo je do razmirice između vozača i putnika, a u sve to upleli su se i policajci koji su dojurili s čak tri automobila. Sve je, uz očevid policije, trajalo gotovo sat vremena, a za to vrijeme autobus koji prometuje na relaciji Jug II – Kanižlićeva, nije vozio.

“Iskreno, mislila sam da je posrijedi pljačka, ili nešto slično, jer je policija vrlo brzo došla, parkirali su jedan automobil ispred autobusa, drugi iza, i brzo su istrčali iz vozila prema autobusu. Kada sam izišla iz pekarnice čula sam kako se sve to dogodilo, odnosno zato što jedan putnik nije htio staviti masku na lice”, rekla je Marica Kožić, iz osječkog naselja Retfala.

USTAVNI SUD BiH: Neke mjere ograničenja su protuustavne; uvedene su bez sudjelovanja najviših tijela vlasti

Mladić ušao u autobus bez zaštitne maske

Doznaje se kako je u autobus na stražnja vrata bez maske na licu ušao mladić koji nije poslušao vozača da iziđe iz autobusa, stavi masku na lice i onda ponovno uđe na prednja vrata. Ubrzo je došlo do verbalnog sukoba između njih dvojice, pa čak i do naguravanja. Na kraju je mladić s kartonskom kutijom u rukama izišao iz autobusa. Bilo je tu i dalje povišenih tonova, pa je vozač GPP-a pozvao policiju koja je brzo došla.

Policajci su obavili razgovor s obojicom sudionika ovoga neobičnog događaja, a sve je to potrajalo gotovo sat vremena. Za to vrijeme autobus nije prometovao, pa je GPP na frekventni gradski pravac poslao zamjenski autobus. Policija će se očitovati nakon okončanja istrage.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.