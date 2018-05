INCIDENT U SPLITSKOM ZATVORU: Nekad slavni roker Mile pretukao bivšu suprugu, vikao joj je: ‘Kravo, ubit ću te’

Iako je utvrđeno da je Đuranović bio smanjeno ubrojiv kada je u zatvoru fizički nasrnuo na bivšu suprugu, sudac mu je odredio kaznu od sedam mjeseci zatvora uzimajući kao otegotnu okolnost činjenicu da je ovaj od 2009. godine počinio niz kaznenih djela

Splićanin Milan Đuranović (54) zvani Mile, u tom gradu poznatiji kao frontmen rock-grupe Ponoćni Express koja je bila popularna osamdesetih godina prošloga stoljeća, nepravomoćno je osuđen na sedam mjeseci zatvora zbog ozljeđivanja svoje bivše supruge.

Đuranović je, naime, 19. prosinca 2014. godine, u splitskom zatvoru gdje je služio kaznu, boravio u prostoriji za otvorene posjete sa svojom bivšom suprugom. Slobodna Dalmacija piše kako joj je u jednom trenutku rekao da će, kad izađe iz zatvora, ubiti pet osoba među kojima će biti i ona. Potom je naglo ustao i povikao “Kravo, ubit ću te!” te ju dohvatio preko stola i povukao za jaknu, zbog čega je ona udarila o stol.

“Pokušala sam se otrgnuti od njega, ali nisam uspjela”

Pravosudni policajac tada ga je pokušao spriječiti da nastavi udarati ženu, no Đuranović mu se otrgnuo te još dvaput udario bivšu suprugu šakom po glavi. Policajac ga je potom uspio obuzdati, a ženi su utvrđene lakše ozljede.

“On mi je kazao kako se nadao izlasku iz zatvora, ali da mu je zatvor produžen i kako se pomirio sa svojim životom. Rekao je da kada izađe iz zatvora, da će riješiti pet ljudi, među kojima sam i ja, pa da će onda i sebi presuditi metkom u čelo. Kazala sam mu da neće ispred djece tako razgovarati, a on je rekao da hoće i da sam mu dužna dovoditi djecu jer da je tako odredio sud. Onda sam mu rekla da je to svoje pravo upravo izgubio, pa je on naglo ustao sa stolice i preko stola me uhvatio za jaknu. Tada sam se pokušala otrgnuti od njega, ali nisam uspjela jer me je Milan povukao prema sebi. Tada je reagirao pravosudni policajac koji se nalazio u prostoriji, kao i drugi zatvorenici koji su uhvatili Milana i vikali da me pusti, ali on nije htio”, prepričala je Đuranovićeva bivša supruga na sudu.

Zbog provokacija bivše supruge doživio živčani slom

On se, pak, branio tvrdeći da je tog dana, dvadeset minuta prije njezine posjeta, dobio uvjetni otpust iz zatvora te da mu je ona trebala dovesti kćer, što nije učinila, a prema njegovim riječima bila je dužna učiniti prema sudskoj odluci. To ga je isprovociralo.

U obrazloženju presude navodi se njegova izjava prema kojoj mu je bivša žena, od 90 posjeta u zatvoru samo osam puta dovela djecu te da je djetetu na 12 mjeseci uzela telefon kako se ne bi njemu mogao javiti. Još je kazao da je zbog svega što mu je bivša supruga učinila doživio živčani slom.

Iako je utvrđeno da je Đuranović bio smanjeno ubrojiv, ali ne u bitnoj mjeri, sudac mu je presudio sedmomjesečnu kaznu zatvora. Pritom je, kao otegotnu okolnost, u obzir uzeo da je Đuranović od 2009. godine često bio počinitelj niza kaznenih djela te da je bio osuđivan zbog iznude, utaje, teške krađe, krivotvorenja službene isprave, prijevare i ovjeravanja neistinitog sadržaja.