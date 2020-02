IMA LI SPASA ZA SPLIT? POLICIJA PRIZNALA DA NIKAD NIJE BILO GORE: ‘Opasno je, gradom vladaju mlade mafijaške bande’

Kako počinitelji s kriminalom kreću još kao maloljetnici, mnogi upiru prstom u obitelji, no istina je mnogo strašnija – kriminal je toliko preuzeo Split da sredina sama stvara ubojice, lopove…

Pucnjava usred bijela dana u kojoj je ranjen 27-godišnjak, obračun policije s provalnikom u kojem su ozlijeđena četvorica policajaca, 11-godišnjak kojeg je majka našla izrezanog vrata u kupaonici, u manje od mjesec dana pokazuju kako su nasilje i kriminal preuzeli drugi najveći grad Hrvatske.

SPLITOM ZAVLADALO PODZEMLJE, SVE ČEŠĆE SE KRV PROLIJEVA NA ULICI: ‘Nasilje nam buja pred očima, a mi se pretvaramo da ga ne vidimo…’

Ovi slučaji samo su posljednji u dugom krvavom nizu, a što je još gore, pokazuju kako nisu u pitanju “samo” krvavi međusobni obračuni kriminalaca, nego za život trebaju strepiti svi građani Splita. Čak i banalne svađe u prometu završavaju propucavanjem.

POZNATI DETALJI PUCNJAVE U SPLITU: Miho Munja je branitelja pištoljem udario u glavu, a potom je u njega ispalio nekoliko hitaca

DETALJI KRVAVOG OBRAČUNA U SPLITU: Anđelo je pitao oca ‘Jesi li siguran?’, a onda pucao u Kristijana

Grad tone u kaos

Izvor iz splitske policije, kako piše 24sata, kaže da su svjesni da situacija nikada nije bila gora, a već pogledom na stranice crne kronike postaje jasno da gradom vladaju kriminalci, mafijaške skupine i bande. I u pravilu su u pitanju maloljetnici ili oni koji su jedva punoljetni.

OBRAČUN KAŠTELANSKIH BANDI: Brata mu ubili hicem u glavu, a on sada izrešetao mladića i bacio ga u bunar

Jozo Čabraja, za ubojstvo Marina Matijaša bio osuđen na trinaest godina zatvora, no Vrhovni sud je postupak vratio na ponovno suđenje, koje je u tijeku jer nije bilo sasvim jasno je li Čabraja pucao s namjerom da ubije mladića ili je pucao u cijelu skupinu, bez određenog cilja.

UBOJICA IZ KAŠTELA IZLAZI IZ ZATVORA: Presudu za ubojstvo 20-godišnjaka u obračunu dviju zaraćenih bandi čekat će na slobodi

No kakav god bio sudski epilog, Splićanima je jasno da im je grad postao mjesto za obračun bandi.

‘Ovdje noću ne prolaze ni najhrabriji’

“Ma to već traje nekoliko godina i svi znaju da se ovdje dila droga i da se te bande stalno sukobljavaju. Zna to i policija, ali zašto ništa ne rade, pitajte njih. Kaštel Lukšić posljednjih je godina raj za dilere i kamatare, a to svi znaju. Pogledajte park u centru mjesta, ondje noću ne prolaze ni najhrabriji”, govorili su mještani još 2014. godine kad je ubijen Matijaš.

Stvara li Split kriminalce?

Kako su u počinitelji u pravilu ili maloljetni ili tek postali punoljetni, mnogi tvrde da su krive njihove obitelji, no istina može biti puno, puno gora – kriv može biti Split, odnosno sredina u kojoj rastu,

“Svi upiru prstom u obitelj, kažu da je dijete zrcalo obitelji. No to ne mora biti sasvim točno. Djeca se od adolescencije orijentiraju prema vršnjacima. A jednom, kad kao adolescencenti steknu loše prijatelje, i pomisle da kriminalnim radnjama mogu zarađivati za život, kasnije se to vrlo teško, gotovo nikako ne može ispraviti”, ističe za 24sata psihijatar i sudski vještak Ivan Urlić. Dodaje kako su osim obitelji i društva jako su važne sve institucije koje paralelno prate sazrijevanje djece, pa čak od vrtićke dobi. “Ono što bi pomoglo, a što imaju sve razvijene zemlje Europske unije, su centri za mentalno zdravlje. Nastojimo ih osnovati na županijskim razinama. Oni se ne bi bavili ovisnicima raznih kategorija nego mentalnim zdravljem građana svih uzrasta” savjetuje dr. Urlić.

‘Njima je i policija izazov’

Psihijatar objašnjava i kako se ti mladići ne plaše ni zatvora, ni policije.

“Njima to služi kao izazov, a biti junak u odnosu na izazov je važno. Ako vas policija uhvati, opet je izazov. Ne znam bi li strože kazne mogle nešto promijeniti. Tu zapravo ovisi što uzmete kao cilj. Ako je cilj kaznom rješavati problem, onda treba razviti pravosudni sustav, koji očito nije učinkovit. A ako želimo mladima dati šansu, razvijat ćemo druge institucije, sve službe, školske, zdravstvene, pravne, popravne. I u tom smislu, koliko god to nekome zvučalo čudno, upravo bi centar za mentalno zdravlje bio važan faktor, nešto od velike pomoći” objašnjava dr. Urlić.

Ministar unutarnjih poslova uvjerava građane da je Split siguran grad

Davor Božinović poručio da je Split siguran grad unatoč izoliranim incidentima, koji su u zadnje vrijeme možda stvorili drugačiju percepciju u javnosti.

Split je siguran grad kao što je i Hrvatska sigurna država, odgovorio je ministar novinarima upitan za sigurnost u tom gradu nakon ovotjednog napada na policajce i pucnjave u ugostiteljskom objektu.

“Svi naši pokazatelji su takvi da možemo stajati iza te tvrdnje. Razrješenost kaznenih djela u Splitu je veća nego što je bila u ovo doba prošle godine, kao što je i broj kaznenih djela manji”, izjavio je Božinović uoči svečane sjednice splitskog Gradskog vijeća, na kojoj će sudjelovati i članovi Vlade.

Napade i pucnjavu koji su se ovih dana dogodili u Splitu nazvao je “izoliranim incidentima koji stvore jednu vrstu percepcije”, no to je, smatra Božinović, daleko od stvarnosti.

U Ministarstvu unutarnjih poslova, poručuje, vrlo se ozbiljno pripremaju za turističku sezonu i održavanje javnoga reda i mira.

“Evo, možete svjedočiti i sami o ovoj slici ovdje gdje će se okupiti vrh države. U bilo kojoj drugoj državi na svijetu ovakva interakcija s prolaznicima bila bi nemoguća”, istaknuo je ministar.