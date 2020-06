I HRVATSKA IMA SVOJ ‘SLUČAJ FLOYD’? ‘On je ubijen namjerno, likvidirali su mi jedinca. Što su očekivali, da ću šutjeti?

Tijekom policijske intervencije u lipnju 2018. policajac Marin Čagalj koljenom je pritisnuo leđa Jerka Bobana te se nije maknuo kad je ovaj zapomagao da ne može disati i time ga usmrtio, zbog čega njegova majka ponovljenom obdukcijom traži optužnicu i kaznu za policajca

Dok se diljem Sjedinjenih Američkih Država nižu masovni i nasilni prosvjedi potaknuti brutalnom intervencijom policije u Minneapolisu tijekom koje je policajac Derek Chauvin usmrtio Afroamerikanca Georgea Floyda klečeći mu devet minuta na vratu dok je ovaj bio u lisicama i s licem na asfaltu, Slobodna Dalmacija podsjeća na sličan incident s početka lipnja 2018.

Tada je u Splitu policija uhitila 44-godišnjeg Jerka Bobana zbog zloupotrebe heroina. Kada je on prilikom potjere pao na pod, policajci Jako Odrljin i Fabijan Ružić su ga svladali tehnikom “ključ na lakat”. No, Boban se i dalje opirao pa su policajcima u pomoć stigle kolege Marin Čagalj i Ante Juričić. Prvi je koljenima pritisnuo Bobanova leđa, a drugi ga je držao za noge. Iako je Boban zapomagao da ne može disati, Čagalj nije odmah sišao s njegovih leđa, smatrajući da mu ne ugrožava život. No, Boban je, poput Georgea Floyda, ubrzo preminuo.

Dvije različite obdukcije

Njegova majka, Marija Ljubić otada se bori s institucijama kako bi dokazala da je njen sin jedinac ubijen u policijskoj intervenciji. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu tada je provelo istragu kojom je zaključeno da nema osnovane sumnje da je policajac Čagalj svojim postupanjem prouzročio Bobanovu smrt. Njegovo tijelo je prevezeno na obdukciju koju je obavila doktorica Marija Definis. Ona je, pak, utvrdila da je uzrok njegove smrti miješano trovanje, jer je Boban koristio kokain, a bio je i ovisnik o opijatima.

“Za mene je sve krenulo kada mi je sinov poznanik kazao da odmah skinem s interneta sve što je objavljeno o njegovoj smrti, da je to jako bitno za ubuduće. Kad sam to napravila, meni je bilo jasno da je on ugušen. Sljedeći dan mi je rečeno da tražim drugu obdukciju. I ta druga obdukcija je označila mjesta na leđima gdje je skočeno koljenima i gdje je držano pod pritiskom dok nije izdahnuo. Prvo što je policija napravila u pokušaju zataškavanja jest da su zamjeniku državnog odvjetnika rekli da je Jerku pozlilo, nisu govorili o primjeni sile”, posvjedočila je Bobanova majka.

Ta druga obdukcija obavljena je u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu, gdje su patolog Pero Bubalo i toksikolog Marin Nestić zaključili da je uzrok Bobanove smrti pritisak na prsni koš u kombinaciji s trovanjem kokainom, što je bitno drugačije od nalaza prve obdukcije i potkrepljuje priču majke ubijenoga.

“Krvni podljevi mišića stražnje strane trupa su posljedica pritiska na stražnju stranu trupa s posljedičnim razvojem asfikcije (na što upućuje nalaz točkastih krvarenja na spojnicama oba oka i na površini srca), a što odgovara teškom narušenju zdravlja. Prvenstveno upućuje na pritisak koljenima neke druge osobe, dok se osoba koja zadobiva ozljede nalazi u ležećem položaju potrbuške. Smrt kod sada pokojnog Bobana je nasilna, a nastupila je kao posljedica pritiska na prsni koš i intoksikacije drogom. Nije moguće zaključiti koliko je vremena trajao pritisak srednjeg intenziteta, koji može dovesti i do smrti zdrave, prosječno jake muške osobe pod uvjetom da traje dovoljno dugo”, piše u nalazu zagrebačke obdukcije.

Rekonstrukcija bi rasvijetlila sve

No, splitska je patologinja nakon zahtjeva Županijskog državnog odvjetništva za očitovanjem ostala pri svom stavu da je uzrok smrti trovanje, iako je navela da su “sva daljnja događanja posljedica ove intoksikacije pa bi time i neposredni uzrok smrti mogao biti pritisak na prsni koš mehanizmom ugušenja”.

“Boban je bio fizički jak i za zaključiti je da se radilo o dužem pritisku koljenima na prsni koš, koji je nastavljen i nakon što je on govorio da se guši. Do ugušenja ne bi došlo da je policajac prestao pritiskati kad se Boban požalio”, stoji u dopisu Županijskog Državnog odvjetništva Općinskomu koje je preuzelo istragu.

U istom se dopisu navodi da je potrebno saslušati svjedoke, odnosno stanare okolnih zgrada te žrtvinu majku izravno u Odvjetništvu, a ne na policiji, jer je osumnjičeni policajac.

“Poanta svega je da policija ne smije i ne može biti i sudac i egzekutor. Jedino rekonstrukcija može pokazati istinu o tome što se dogodilo jer će bez nje ovo biti trakavica, koja će trajati dok policajci ne odu u mirovinu. Jerko je tražio od vozača da ga vozi do starog Hajdukova placa i da će on iskočiti putem, no ovaj ga je odveo ravno u policijsku klopku. Oni mogu moliti Boga da me lupi srce ili moždani udar jer ja neću odustati od istine! On je ubijen namjerno, prije šest godina su mu to rekli u Matošićevoj, da će mu doći glave. Likvidirali su mi jedinca, kakav god on bio, i što su očekivali da ću ja napraviti, šutjeti?!”, ogorčena je Marija Ljubić.