I FBI POMOGAO HRVATSKOJ POLICIJI: Veliku operaciju šverca oružja smislio Mlađo, zaštitar u omiškoj gradskoj upravi

U akciji razbijanja krijumčarskog lanca oružja među četvoricom uhićenih je i Mlađo R. iz Omiša, inače zaštitar u omiškoj gradskoj upravi, kojeg je PNUSKOK označio kao “mozak operacije”

Jučer je MUP objavio kako su službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) iz Splita u koordinaciji s USKOK-om uhitili četiri osoba zbog sumnje da su se udružili u zločinačku skupinu te počinili više kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, stoji u priopćenju MUP-a. Radilo se o povećem arsenalu oružja i streljiva koji su uhićeni, udruženi u zločinačku skupinu, od početka godine do 21. studenoga kupovali veće količine vatrenog oružja iz SAD te ga prodavali na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj.

Slobodna Dalmacija objavila je detalje ove akcije razbijanja lanca međunarodnog šverca oružja u koju su, uz istražitelje splitskog PNUSKOK-a bili uključeni i Ravnateljstvo policije, USKOK, DORH, PU splitsko-dalmatinska te policije nekoliko zemalja, među kojima i američki FBI.

POLICIJA RAZBILA BANDU KRIJUMČARA: U poštanskim pošiljkama krijumčarili oružje iz SAD-a, jedan od njih radio na carini

Mozak operacije – zaštitar u gradskoj upravi Omiša

U akciji je zaplijenjeno na desetke pištolja raznih marki, ponajviše marke “Glock” raznih modela s pripadajućim okvirima te pištolji marke “Desert Eagle” i “Crvena zastava”, zatim dvije strojnice “Zastava M53”, nekoliko automatskih pušaka marke “Thompson” i “Špagin”, desetak prigušivača za razno vatreno oružje, lovačke puške s optičkim ciljnikom, revolveri raznih marki, deseci pištoljskih spremnika, zrna s rasprskavajućom košuljicom…

Kako piše Slobodna Dalmacija, u ovoj koordiniranoj akciji uhićeni su Mlađo R. (42) iz Omiša, inače zaštitar u omiškoj gradskoj upravi, kojeg je PNUSKOK označio kao “mozak operacije”, potom njegov suradnik Krunoslav P. (63) iz Omiša, Josip O. (59), djelatnik Hrvatske pošte u Branimirovoj ulici u Zagrebu, te Goran P. M. (34) iz Splita, dok je Marko Š. (31) s trogirskog područja, inače državljanin Hrvatske i Nizozemske, nedostupan istražiteljima.

Prema onome što su istražitelji dosad uspjeli rekonstruirati, čini se da je Mlađo R. još prije nekoliko godina osmislio način nabave oružja iz SAD-a narudžbama preko interneta.

Mlađo naručivao, Josip “propuštao”, Krunoslav prepravljao…

Mlađo je navodno dogovarao nabavu i isporuku “Glockova” te njihovih dijelova od dobavljača imena Werner M. i Mike P., koji su oružje u dijelovima pakirali, a na pošiljke stavljali lažne deklaracije prikazujući ih kao dijelove za automobile i motocikle te komplete za izradu modela igračaka. Pošiljke su slali na Mlađinu kućnu adresu te na izmišljeno žensko ime s adresom njegova radnog mjesta.

Ekipa je zainteresirane kupce nalazila uglavnom na splitskom području, a nakon što bi od njih uzeli novac naručivali bi oružje. Za par stotina dolara naručili bi rabljene pištolje koje bi potom, prerađene i popravljene, prodavali za oko tisuću i pol eura. Procjenjuje se da su na taj način zaradili najmanje dva i pol milijuna kuna koje su međusobno raspodijelili ovisno o ulogama u lancu, piše Slobodna Dalmacija.

Kada bi paketi s pištoljima, kojima su tvornički brojevi uglavnom bili izbrisani, stigli u Poštu carinjenja u Zagrebu, otpremnik Josip O. pakete je stavljao u redovni poštanski promet. On bi se pobrinuo da paketi prođu ili čak uopće ne prođu kroz carinsku kontrolu i rendgen te da nitko ne posumnja što se nalazi u njima. Potom bi oružje stizalo na Mlađinu kućnu i radnu adresu, a on bi onda obavijestio Krunoslava P. zaduženog za čuvanje, sastavljanje i prepravljanje oružja. Kada bi on obavio svoj dio posla, oružje su prodavali Goranu P.M. i Marku Š. koji bi ga preprodavali na ilegalnom tržištu. Tako su, prema dostupnim informacijama, radili najmanje četiri godine.

Lanac “pukao” kada je policija slučajno zaustavila Krunoslava

No, klupko se počelo odmotavati koncem listopada kada je u Grljevcu ophodnja prometne policije u redovnoj kontroli zaustavila Krunoslava P. i u njegovom automobilu pronašla četiri “Glocka”, očito pripremljena za isporuku Goranu P.M.. Krunoslav P. je uhićen, a u njegovoj kući u Omišu policajci su pronašli arsenal oružja te razne alate i tokarski stroj na kojem je prepravljao i popravljao oružje pristiglo iz SAD.

Prema službenim podacima policije, u kući Krunoslava P. tada je pronađeno 45 pištolja i revolvera, 28 pušaka, dvije strojnice, pet automatskih pušaka, jedna poluautomatska puška, 11 prigušivača pucnja, 162 komada različitih sastavnih ili rezervnih dijelova različitog vatrenog oružja, 18.199 komada puščanog i pištoljskog streljiva različitih kalibara i marki, 1017 inicijalnih kapisli, oko pet kilograma baruta, te veća količinu gotovine.

Krunoslavu P. određen je istražni zatvor, no on se branio šutnjom. Njegovo uhićenje, piše Slobodna Dalmacija, svakako je zabrinulo zaštitara Mlađu R., no budući da se idućih dana ništa nije događalo, on se malo opustio. Problem je bio to što se nove naručene pošiljke više nisu mogle zaustaviti. Pristizale su na poštu, ali nisu stizale do Mlađe R. jer ih je policija, koja je sve nadzirala, plijenila. Na koncu su uhićeni i ostali članovi krijumčarskog lanca.