I DALJE SE NE ZNA ZAŠTO JE 19-GODIŠNJAK UMRO NAKON OPERACIJE KRAJNIKA: Njegov otac dobio čudan odgovor pa Ministarstvu poslao 27 pitanja

Otac tvrdi kako njegova sina nakon operacije medicinske sestre uopće nisu obilazile te da su liječnici urlali na njih zašto mu nisu mjerile životne funkcije

I dalje se ne zna točan uzrok smrti Loressantea Miškova, 19-godišnjeg mladića koji je 5. rujna preminuo u šibenskoj bolnici nakon rutinske operacije krajnika. Nakon njegove smrti unutarnja kontrola šibenske bolnice je utvrdila kako je mladić umro od plućne embolije, no povjerenstvo Ministarstva zdravstva je dalo drugačije mišljenje i nakon 50 dana zaključilo kako je smrt nastupila zbog maligne srčane aritmije.

Čekao odgovor punih 50 dana

To je razljutilo mladićeva oca, Renata Miškova, koji je uputio Ministarstvu zdravstva i ministru Milanu Kujundžiću prigovor te zatražio odgovore na 27 pitanja vezanih za smrt svoga sina.

“Nakon punih 50 dana dobio sam mišljenje Povjerenstva ministarstva zdravstva koje se potpuno razlikuje od mišljenja Povjerenstva šibenske bolnice?! Uz to, nama je patologinja šibenske bolnice rekla kako Loressante nije umro od srca, a Povjerenstvo sada tvrdi da jest. Osim toga, u dokumentu Ministarstva nalazi se nekoliko potpuno netočnih informacija, od one kada je moj sin popio predmedikaciju do vremena kada je operacija počela i završila. Cijeli taj dokument najobičnija je prepiska nalaza šibenske bolnice, i uz to pun pogrešnih podataka, a za to im je trebalo 50 dana”, rekao je ogorčeni otac za 24sata.

Traži odgovore u roku od osam

Dodao je kako želi odgovore na pitanja u roku od osam dana. Tvrdi kako zna što mu je raditi ako ih ne dobije u tom roku.

“Nakon operacije medicinske sestre uopće ga nisu obilazile, i o tome bruji cijela šibenska bolnica, kao i tome da su liječnici urlali na njih zašto mu nisu mjerili životne funkcije nakon operacije”, tvrdi otac preminulog mladića.

