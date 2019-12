I DALJE NEMA TRAGA NESTALOJ PRIPADNICI HV-a: Policija češlja Savu do Novske, pregledali su i nadzorne kamere

Policija je u potrazi za nestalom Jadrankom Skender koristila sonare, čamce, dronove i automobilske patrole, a pregledane su i snimke nadzornih kamera koje je predala njezina kćer

Policija i pripadnici Vojne policije i Ravnateljstva civilne zaštite i dalje tragaju za nestalom pripadnicom Hrvatske vojske Jadrankom Skender, čiji je nestanak prijavljen 4. prosinca zagrebačkoj Policijskoj upravi. Zagrebačka Policijska uprava u ponedjeljak je izvijestila da se nakon prijave nestanka Jadranke Skender policija koristi svim na raspolaganju u traganju za nestalim osobama.

Tog dana, 4. prosinca u 23.35 sati policijski službenici počeli su s pretragom terena koji su na temelju prikupljenih saznanja označili kao moguću početnu lokaciju, a u potrazi su im se pridružili policijski službenici iz dviju policijskih postaja s područja Novog Zagreba i Trešnjevke uz vojnu policiju. Sat poslije pronađen je automobil osobe za kojom se traga, i to u Cimermanovoj ulici kod Obale Ivana Supeka.

U ZAGREBU NESTALA PRIPADNICA HRVATSKE VOJSKE: Pronašli su automobil u kojem se odvezla, stvari i dokumente; njezina kći uputila apel

Pretraživali i Savu

Policijski službenici, uz pomoć Vojne policije i uz koordinaciju Operativno-komunikacijskog centra zagrebačke Policijske uprave, uz sjeverni dio korita rijeke Save pretražili i južni dio, no bez korisnih saznanja vezanih uz pronalazak nestale osobe. Čim su se stekli uvjeti za pretraživanje rijeke Save, 5. prosinca ujutro policijski službenici nastavili su potragu u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, zagrebačkim i velikogoričkim vatrogasacima i šest vatrogasnih vozila, plovilom s dva sonara, čamcem i dronom, uz autopatrole.

Pretraživali su obalu i korito rijeke Save od Jadranskog mosta do kaskada (kod toplane) i od Domovinskog mosta do mjesta Vrbova Posavskog, no potraga, uza sav trud, nije dala rezultata.

Snimka ne otkriva ništa

Zagrebačka policija dosad nije angažirala psa tragača jer se oni koriste na nepreglednim i nepristupačnim terenima, što nije slučaj u neposrednoj blizini pronalaska automobila, a pregledane su kamere u neposrednoj blizini pronalaska osobnog automobila nestale, nažalost, bez korisnih saznanja.

Kćer nestale, Ines Skender, za Net.hr je rekla kako je sama u blizini pronađenog automobila pronašla nadzornu kameru, čije su snimke kasnije izuzeli policajci.

“Zamolila sam ženu da mi ustupi snimku, na što je pristala. Pozvala sam policiju da im javim da dođu po to. Došla su trojica inspektora po jedan CD. Po snimci će se teško išta vidjeti jer je pretamno, bila je magla i kiša. Nisam sigurna niti da je njen auto na snimci. Kasnije sam pitala policiju jesu li gledali snimke, rekli su da ne mogu ništa komentirati”, rekla je kćer te dodala kako je istraga sada sa VII. Policijske postaje Trešnjevka prebačena u sjedište MUP-a u Heinzelovoj.

Na području sisačko-moslavačke Policijske uprave u nedjelju je također obavljena pretraga korita rijeke Save i pregled uz rijeku Savu. Danas je ponovno pregledano dio korita rijeke Save kod Novske službenim plovilom Policijske postaje, a tri osobe HGSS-a čamcem su pretražile dio korita rijeke Save od Martinske Vesi do Vrbova Posavskog.

PRIČA OKO NESTALE DJELATNICE HV-A JE SVE ČUDNIJA: Traži je i Antiteroristička jedinica! ‘Mama se promijenila…’

Policija moli građane za pomoć

Policijski službenici nastavljaju tragati za nestalom osobom uz rijeku Savu prikupljajući obavijesti od mještana, ribolovnih udruga, ribiča, ribočuvara, djelatnika vodoprivrede, djelatnika koji rade na skelama i brodarima koji su na rijeci Savi, stoji u priopćenju. Iz MORH-a su također izvijestili da je vojna policija u stalnom kontaktu s Ministarstvom unutarnjih poslova, a u skladu s procjenama MUP-a i svojim ovlastima uključiti će se u daljnju potragu za nestalom pripadnicom.

Policija moli građane koji imaju ikakva saznanja o nestaloj Jadranki Skender da se jave na email nestali@nestali.hr, obavijeste najbližu policijsku postaju ili putem telefona na 192.