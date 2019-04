HULIGANSKI NAPAD U KARLOVCU: Mladića koji je branio cestu cipelarili, završio je s teškim ozljedama oka i lica

Oporavak mladića koji je ozlijeđen 6. travnja u Karlovcu još je u tijeku

Još uvijek traje oporavak 20-godišnjeg mladića koji je teško ozlijeđen u premlaćivanju u Karlovcu. Kako piše Kaportal, mladić je napadnut na karlovačkoj Promenadi kod kafića Papas Bar.

U napadu je zadobio teške ozljede lica i oka, a nemili događaj se dogodio u subotu 6. travnja oko 2 sata. “Došlo je do fizičkog sukoba između nekoliko osoba u kojem je 20-godišnjak teško ozlijeđen. U cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja policija provodi kriminalističko istraživanje”, rekli su iz policije za Kaportal.

Maltretirali njegovu sestru

Neslužbeno doznaju da je do napada došlo nakon što je tijekom večerašnjeg izlaska više nepoznatih mladića maltretiralo sestru 20-godišnjaka. On je stao u njezinu obranu, a tad su ga napali i udarali rukama i nogama. Brutalno cipelaranje te udarci u lice doveli su do teških ozljeda i mladića je završio na Hitnoj, a potom i u bolnici.

Prema pisanju spomenutog portala došlo je do prijeloma kostiju lica, a liječnici su morali spašavati oko nesretne žrtve napada.