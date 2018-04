HTJELA PREKINUTI AFERU PA JOJ SUSJED ZAGORČAO ŽIVOT: Nju i supruga ucjenjivao snimkama seksa, a na sudu završili zbog lažne diplome

‘Prijetio joj je otkazom na poslu i govorio da će objavljivati slike i videozapis seksualnog karaktera, a jednom prilikom mi je u kuću stigla i njegova supruga i pokazivala mi fotografije’, svjedočio je prevareni suprug.

Darija, udana majka s dvoje djece iz Koprivničko, sa svojim susjedom Sanjinom, također vjenčanim, prije desetak godina imala, kako tvrdi kratkotrajnu ljubavnu aferu. Pritom je, kao državna službenica, Sanjinu pomogla i da u radnu knjižicu upiše diplomu s Ekonomskom fakulteta. Tvrdi da nije znala da je bila lažna. No pravi pakao je počeo kada se pokušala izvući iz preljubničke veze.

“Sva druženja s njim bila su vrlo kratka. Nismo pričali o završenim školama, o ničemu. Samo smo se povremeno seksali. Nisam znala da snima naše intimne susrete. Nekoliko sam puta pokušala prekinuti vezu, a kada sam to učinila prijetio mi je da će me uništiti jer je diploma koju sam upisala u njegovu radnu knjižicu lažna ” svjedoči Darija. No Sanjin je izgleda od veze tražio više.

Njene golišave fotogravije objavio na Fejsu

Zbog posesivne ljubomore počeo se javljati njenom suprugu, prijetio joj da će je “srediti” i “uništiti”, a čak je izradio i nekoliko lažnih Darijinih profila na Facebooku, a kao naslovnu sliku stavio je njezinu u gaćicama i majici.



Fotografiju je sam snimio, a objavio ju je bez njezinog odobrenja. Prijetio je i kako će objaviti snimku njihovog seksa.

“Prijetio mi je da će mi uništiti djecu i da će mojem mužu pokazati snimke seksa. Javljao mi se mužu i preko njega mi prijetio da će me spremiti u invalidska kolica i da će mi podmetnuti drogu i pozvati policiju” rekla je Darija tijekom ispitivanja i opisala prirodu odnosa sa Sanjinom.

Suprug je oprostio nevjernoj Dariji i odlučio Sanjina kazneno prijaviti zbog krivotvorene diplome. No, optužnica je “zakačila” i njegovu suprugu pa je obitelj cijelu životnu kalvariju morala i dva puta proživljavati na sudu.

Darija se na sudu se pravdala kako je Sanjinova prijašnja radna knjižica bila uništena vodom i kako se svi podaci u knjižici nisu vidjeli pa je izdala duplikat s podacima koje je posjedovala ne znajući da je diploma Ekonomskog fakulteta u Zagrebu krivotvorena. No Sanjin je tvrdio kako ga je upravo Darija uputila kako uništiti radnu knjižicu da mu se upiše novo zanimanje, zvanje diplomiranog ekonomiste.

“Stupili smo u ljubavnu vezu. Pitala me koju sam školu završio, no nisam joj odgovarao. Kako je bila uporna, rekao sam joj kako sam kupio lažnu diplomu. Godinu dana kasnije pokazao sam joj tu diplomu, a rekla mi je da je vjerodostojna jer sadrži suhi žig i sve što je potrebno. Htjela mi je pomoći i objasnila mi što trebam napraviti kako bi u radnu knjižicu upisali lažnu diplomu. Knjižicu sam morao izgubiti i oštetiti. Zbog toga sam je bacio u vodu, obrisao je i predao” pričao je Sanjin. Priznao je da je završio samo osnovnu školu, samoinicijativno napustio jednu srednju i upisao drugu srednju školu u kojoj nije položio maturu.

No, njegov iskaz nije se poklapao s iskazom Darijine šefice koja je rekla kako državni službenik koji upisuje zvanje u radnu knjižicu uopće ne mora provjeravati vjerodostojnost dokumenta o stručnoj spremi. Otkrila je kako je duplikat radne knjižice bio upisivan samo jednom, a ne dva puta kako je to tvrdio Sanjin. Osim toga, na sudu je utvrđeno kako je Sanjin i prije konkretnog suđenja navodio lažne podatke. Kada je priznavao očinstvo svojoj kćeri, u matičnom je uredu naveo zanimanje strojarski tehničar, iako to zvanje nikada nije stekao.

I Darijin suprug je na sudu svjedočio kako su im prijetili ne samo Sanjin nego i Sanjinova supruga.

“Prijetio joj je otkazom na poslu i govorio da će objavljivati slike i videozapis seksualnog karaktera. Prijetio je i djeci, a meni osobno poslao je SMS poruku da smrt dolazi po mene i da je on vjesnik smrti. O tome je obaviještena i policija koja nije učinila ništa s obrazloženjem da se radi o progonu za privatnu tužbu” šokirano je ispričao suprug koji je uvjeren da im je Sanjin zračnicom propucao staklo na kući.

“Za ljubavnu vezu svoje supruge saznao sam osobno od njega, a jednom prilikom mi je u kuću stigla i njegova supruga i pokazivala mi fotografije” svjedočio je prevareni suprug tijekom suđenja.

“On je pokvarena osoba koja svoj cjeloviti umni napor usmjerava isključivo zbog činjenja spletki i podvaljivanju. Uvijek se hvalio vezama na policiji i naveo da se njemu ništa neće dogoditi ako ga tko prijavi, a da će moja supruga izgubiti posao” prisjećao se suprug.

U dva suđenja sud je povjerovao Dariji i oslobodio ju optužbi, dok je ljubavnik osuđen zbog krivotvorenja diplome, i to uvjetnim zatvorom, Kako piše Podravski.hr, općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici uložilo je ovih dana žalbu na presudu kojom je Darija oslobođena optužaba zbog lažnih podataka o fakultetu njezina bivšeg ljubavnika u radnoj knjižici. Ako Županijski sud u Varaždinu usvoji njihovu žalbu i predmet vrati na početak, Darija i njezin suprug opet će se u sudnici morati prepričavati neugodne detalje.