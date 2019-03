HTJELA JE BITI MODEL, A ONDA JU JE DEČKO UNAKAZIO: Siščanka podijelila fotografije velikog ožiljka na licu i prokazala nasilnika

‘Napao me u hodniku kad sam mu rekla da kod mene ne ustaje živčan te da ode k svojim roditeljima i tamo širi živčanoću. Nakon toga mi je čašu momentalno nabio u lice… isam to tada prijavila policiji jer mi je prijetio da će me progutati mrak, da će moja djeca nestati s lica zemlje’

Mara Andrijašević (23) iz Siska, majka dvoje mališana, prošla je pravi pakao nakon što joj je danas bivši partner Dejan S. razbio čašu o glavu. Fotografije velikog ožiljka ovih se dana šire društvenim mrežama. O njenoj tragediji ni policija nije ništa znala dok se nisu raspisali mediji, a ona je, kako kaže, šutjela jer joj je 23-godišnjak prijetio da će je progutati mrak.

Incident se dogodio u njenom stanu 5. siječnja u osam ujutro.

Stravično jutro i odlazak na Hitnu

“Djeca iz prve veze spavala su u sobi, a on me napao u hodniku kad sam mu rekla da kod mene ne ustaje živčan te da ode k svojim roditeljima i tamo širi živčanoću. Nakon toga mi je čašu momentalno nabio u lice. A, realno gledajući, ljubazno sam mu rekla samo da ode. Na Hitnu u Sisak me odvezla sestra. Šivali su mi glavu, a ubrzo je stigao i on. Dovezao se nakon što je sam sebi raskrvario ruku. Nisam to tada prijavila policiji jer mi je prijetio da će me progutati mrak, da će moja djeca nestati s lica zemlje, a i obećavao je da će platiti da se vidljivi ožiljak estetski ublaži, ali kad je čuo da to košta 12.200 kuna bez troškova puta, promijenio je mišljenje i odustao”, opisala je Andrijašević za Jutarnji list.

Nakon što je Mara nekima otkrila što joj se dogodilo, na vrata joj je kaže stigao Dejanov otac vičući i tvrdeći kako postoje svjedoci da to njegov sin nije učenio.

Kako joj pristupio Dejanov otac?

“Rekao je da ima toliko novca da ta tuđa pogreška nikada neće biti sanirana te da svojem sinu takvo ponašanje odobrava. Za te ljude je udarac čašom u glavu zdrav i kod njih je to kao dobar dan. Da sam ja njemu to napravila, zasigurno bih odmah u zatvor, a on zato šeće na slobodi, sretan ispija kave i traži koga će još unakaziti jer u svojoj glavi nema kočnica”, kaže Mara svjesna da će joj ožiljci na licu ostati cijeli život.

Na upit je li Dejan S. ikada prije tog kobnog 5. siječnja pokazivao da je sklon nasilju, odgovara negativno. “Sve je to dobro skrivao. Glumio je ljubav, ulizivao mi se na sve moguće načine”, zaključuje mlada majka koja je prije ovoga imala želju za karijerom modela, no sada o njoj može samo sanjati.

U policiji, pak, navode, kako su u istragu krenuli saznavši o slučaju iz javnosti, no da s Dejanom. S. još nisu razgovarali jer radi kao vazač kamiona i ne nalazi se u zemlji.