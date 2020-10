HTIO JE KUPITI MOTOCIKL, A NA KRAJU GA JE UKRAO: Razgledavao je Hondu, pa onda sjeo na nju i odvezao se

Policija je pronašla ukradeni motocikl nedaleko od Splita, a 26-godišnjak je zaradio kaznenu prijavu zbog krađe

Policajci s Paga dovršili su krim-istraživanje i podnijeli kaznenu prijavu protiv 26-godišnjaka, kojeg sumnjiče da je ukrao motocikl. On se, naime, dogovorio s vlasnikom motocikla da ga dođe pogledati prije kupnje.

To je i učinio 24. rujna došavši u Vlašiće na Pagu, no umjesto da pogleda Hondu vrijednu više od 50.000 kuna, on je sjeo na nju te se odvezao u nepoznatom smjeru. Motocikl je na kraju pronađen nedaleko od Splita i vraćen vlasniku.