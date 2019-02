HSP-OVAC OPTUŽEN DA JE PRETUKAO BIVŠEG ČELNIKA SPLITSKE HVIDRE: ‘Popeo se na mene i počeo me udarati rukama i laktovima’

HSP-ovac i bivši Kerumov gradski vijećnik Marijo Sičić optužen je za premlaćivanje nekadašnjeg čelnika splitske Hvidre

Bivši splitski gradski vijećnik Kerumova HGS-a, a danas član HSP-a, 46-godišnji Marijo Sičić optužen je za nanošenje teške tjelesne ozljede nekadašnjem čelniku splitske Hvidre te mu prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora, piše Slobodna Dalmacija.

Naime Sičić se tereti da je 4. rujna prošle godine, oko 14.40, u dvorištu vulkanizerske radnje u splitu, prvo ušao u verbalni sukob s Mariom Tomasovićem, bivšim čelnikom splitske Hvidre, da bi ga potom objema rukama uhvatio za vrat i gurao. Zbog toga je Tomasović pao i koljenom udario o tlo, a Sičić je legao na njega i udarao ga šakama i laktovima u glavu i tijelo. S obzirom da je Tomasovićevu desnu nogu pristisnuo vlastitom težinom slomio mu je i nogu.

U sporu oko kafića

Njih dvojica su navodno bili u sporu oko ulaganja u kafić “Cox” na Trsteniku, pa se nagađalo da zbog toga nisu bili u dobrim odnosima.

“Nasrnuo je kada sam izašao iz auta. Vidio sam da ima neprijateljske namjere. Pitao sam ga: ‘Što se događa?’ Imao je kacigu, bio je ratoboran i nervozan, galamio je, vulgarno se izražavao. Zaprijetio je meni i vlasniku ‘Coxa’ Draganu Ercegoviću, rekao je da će nas riješiti.

Nasrnuo je na mene, a ja ga nisam htio ozlijediti i udariti u glavu zbog posljedica ranjavanja. Gandijevski sam se branio. Počeo me gurati, srušio se na mene. Okrenuo sam nogu, puklo je koljeno. Pao sam, a on se popeo na mene i počeo me udarati rukama i laktovima. Onda su se umiješali radnici vulkanizerske radnje, nekako su ga digli s mene. Otišao sam do auta hramljući”, ispričao je tada za Dalmatinski portal napadnuti Tomasović, prenosi Slobodna Dalmacija.

Klasična samoobrana?

S druge strane, Sičić je tvrdio da je riječ o klasičnoj samoobrani. Rekao je da je bio na motoru, a Tomasović u automobilu, pa da ga nije mogao napasti. Opovrgao je da mu je prijetio te je rekao da ga je Tomasović pokušao udariti šakom po glavu. “Izmaknuo sam se u posljednji trenutak. Imam hrpu metala u glavi, što bi bilo da me je udario? Pohvatali smo se i pali zajedno na tlo. Nisam se ja popeo na njega, a još manje stoji da bih ga udarao laktovima…”.

Deset dana nakon napada na Tomasovića Sičiću je ispred kuće zapaljen automobil, međutim nije otkriveno tko ga je zapalio.