Sud je smatrao da je vraćanje službenice na rad na šalteru, nakon niza oružanih pljački koje je pretrpjela na tom radnom mjestu, bio propust i nemar Hrvatske pošte te presudio da joj se isplati odšteta od 127.000 kuna s kamatama i sudskim troškovima

Bude li presuda Općinskog suda u Splitu postala pravomoćna, Hrvatska pošta morat će isplatiti svojoj djelatnici J.M. iz Splita više od 127.000 kuna uključujući kamate te 40.000 kuna sudskih troškova na ime odštete zbog pljačke kojoj je 2011. godine bila izložena kao šalterska službenica.

Sud je tako presudio smatrajući da J.M., kao žrtvu čak četiri pljačke kojima je bila izložena, Hrvatska pošta nije adekvatno zaštitila, piše Slobodna Dalmacija.

Kolegica se pomokrila od straha

J.M. je, kao šalterska službenica, tijekom 18 godina rada u Pošti bila žrtva čak četiri oružane pljačke u razdoblju od 2002. godine do 2011. godine. Na sudu je izjavila kako je nakon prve tri pljačke tražila prmještaj na drugo radno mjesto, ali samo usmenim putem, ne i pisanim zahtjevom.

“Unatoč teškim traumama kolegica i ja bile smo 40 dana na bolovanju, a onda nam je HZZO ukinuo bolovanje, smatrajući da je to dovoljno. Nakon toga, ponovno sam stavljena na rad u Šimićevoj (poslovnica u spomenutoj ulici u Splitu, nap.a.) i toga kobnog dana kolegica i ja smo imale upaljen radio i čule smo da je opljačkana Imex banka i da je propucan zaštitar. Nedugo nakon toga u naš poštanski ured upao je maskirani razbojnik s pištoljem”, ispričala je Splićanka.

Kaže da je pljačkaš njenu kolegicu pištoljem tjerao da otvori trezor.

“Ona to nije bila u stanju već je čučnula i pomokrila se, a on je došao do mene i vukao me do trezora te mi je prislonio pištolj na sljepoočnicu govoreći da će me ubiti ako ne otvorim. To sam i napravila, a on je uzeo novce. Nakon toga događaja bila sam na bolovanju šest, sedam mjeseci, izgubila sam 15 kilograma, imala sam nesanice i nisam se osjećala sigurnom, uvijek me je netko morao pratiti”, kazala je na suđenju.

Za sve preživljene traume dobila 15.000 kuna

Po povratku s bolovanja zatražila je od središnjice Hrvatske pošte u Zagrebu premještaj na drugo radno mjesto, što joj je i omogućeno. Devet mjeseci bila je na tom radnom mjestu, da bi je u travnju 2013. ponovno premjestili na šalter isporuka, piše Slobodna Dalmacija. Radila je ondje sve do jednog incidenta.

“Tu nisam radila s novcem, ali se radilo sa strankama. Jednom prilikom došlo je do ekscesa kada jedna stranka nije imala osobnu iskaznicu i nisam mu mogla uručiti paket, a on je udario šakom o staklo. Nakon toga više nisam bila sposobna za taj posao i dala sam otkaz”, kazala je J.M. dodavši da joj je tvrtka za sve te preživljene traume isplatila tek minimalnu naknadu od 15.000 kuna.

Ta je naknada predviđena Kolektivnim ugovorom za radnike HP-Hrvatske pošte d.d. za slučaj pretrpljenog straha, boli i umanjenja životnih aktivnosti zbog neposredne izloženosti razbojništvu na radnom mjestu.

U Pošti kažu da je kriva – viša sila

U HP-u su potom tvrdili da su poduzeli razumne mjere kako bi potencijalne napadače odvratili od razbojništva i drugih protupravnih djela te da je šteta od ozljede koju je žrtva pretrpjela posljedica više sile. Objasili su, naime, da je “riječ o događaju koji se ni uz maksimalnu pozornost tuženika i sve mjere koje je poduzeo nije mogao ni predvidjeti ni spriječiti”.

No, sud je smatrao da je vraćanje službenice na rad na šalteru, nakon niza oružanih pljački koje je pretrpjela na tom radnom mjestu, bio propust i nemar tuženika, odnosno Hrvatske pošte.

“Tuženik u ovom postupku nije dokazao ne samo da nije poduzeo sve potrebne zaštitne mjere koje su trebale spriječiti oružanu pljačku, već je njegov najveći propust što je znajući da je tužiteljica u tri navrata pretrpjela traume u vezi s oružanim napadom na poštanski ured, ponovno raspoređuje na isto radno mjesto za rad na šalteru s novcem te je time ponovno i namjerno izlaže mogućnosti doživljavanja nove traume i ne samo daljnjim psihosomatskim oboljenjima već i smrtnoj opasnosti. Upravo je nakon posljednje oružane pljačke 2011. godine kod djelatnice došlo do razvoja teškog anksiozno depresivnog stanja te razvoja poremećaja PTSP-a”, stoji u obrazloženju nepravomoćne presude.

