NOVI DETALJI UBOJSTVA HRVATICE U AUSTRIJI: Motiv krvavog zločina bio je razvod, a kći je na TV-u saznala da joj je otac ubio majku

Ubijena Sarajka Katana iz Kloštar Ivanića otišla je od nasilnog muža u Austriju gdje se zaposlila u jendom hotelu. Planirala je dovesti i djecu, a njezin muž je podnio zahtjev za rastavu misleći da ona neće pristati. No, pristala je i platila to glavom.

Motiv krvavog zločina koji se u ponedjeljak dogodio u austrijskom Bad Schallerbachu gdje je 44-godišnji Dragan Katana iz Kloštar Ivanića kuhinjskim nožem izbo i usmrtio svoju 46-godišnju suprugu Sarajku, vjerojatno je bio skori razvod dvoje supružnika.

Sarajka Katana od konca prošle godine živjela je i radila u Austriji, a njezin suprug i ubojica Dragan ostao je u Hrvatskoj s dvoje djece u dobi od 13 i 18 godina. Prošloga vikenda on joj je došao u posjet. Susjedi su čuli Sarajku kako zaziva u pomoć te pozvali policiju, no kada su specijalci stigli pred vrata stana već je bilo kasno. Dragan im je otvorio vrata, priznao zločin i predao se. Jutarnji list doznaje da je upravo on pokrenuo brakorazvodnu parnicu koja je bila u tijeku, a posljednje ročište održano je prošloga mjeseca na sudu u Ivanić Gradu.

“Vrag je doš’o među njih, čula sam da je on pio neke tablete”

U Vukovarskoj ulici u Kloštar Ivaniću, gdje je obiteljska kuća Kataninih, susjedi kažu kako je Sarajka bila vrijedna i uvijek nasmijana.



“Radila je kao crv. Išla je od jutra od šest sati orat i kopat i vraćala bi se oko 10 navečer. Uvijek je nasmiješena bila. Što se prelomilo, vrag je doš’o među njih. Čula sam da je on pio neke tablete”, rekla je za Jutarnji list jedna od susjeda Kataninih.

Nedaleko od njihove obiteljske kuće u Kloštar Ivaniću živi i 67-godišnji otac Dragana Katane koji kaže da je Sarajka ostavila njegovog sina i djecu te otišla u Austriju.

“Što je bilo među njima, ne znam. On je tražio rastavu i znam da je trajao sud. Mi smo se doselili iz Kiseljaka 1994. godine, radio sam ja u Njemačkoj, a i Drago je radio četiri godine u Njemačkoj. Čuo sam da je s djecom vikend prije bio kod nje i da je sve bilo u redu. Vratio se s djecom i ponovo otišao u nedjelju i onda se to desilo. Tragedija, velika tragedija”, kazao je svekar ubijene.

“Rekla mu je da može doći ako neće raditi gluposti”

U blizini žive i Sarajkini roditelji i sestra koji su tek na vijestima saznali za njezinu smrt.

“Njezina je kći prepoznala zgradu i čula da joj je majka ubijena. Kad je Sara otišla u Austriju, živjela je kod sestre šest mjeseci, a on je htio doći k njoj, ali ona još nije imala posao i stan. Onda je on podnio zahtjev za rastavu i mislio da ona neće pristati, ali ona je pristala. Već je osigurala i sobu i upis u školu za sina i htjela ga je odvesti sa zadnjeg ročišta sa sobom, ali nije bilo socijalne radnice pa je sud odgođen za svibanj. U četvrtak se Drago s djecom vratio iz Austrije i unuci su nam rekli da je sve bilo u redu. Sara je njemu rekla da može doći ako neće raditi gluposti. Nije ona bila ta koja je htjela rastavu”, ispričali su za Jutarnji list roditelji ubijene.

Dragan je, kažu, bio dobar i vrijedan, ali i nasilan prema njoj zbog čega je jednom, na poziv njihove kćeri, intervenirala i policija.