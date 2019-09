HRVAT UHIĆEN S VIŠE OD DVIJE TONE KOKAINA: ‘Zarađivali smo više od Coca-Cole i Googlea, kupovali izbore, policajce…’

Hrvatski državljanin koji u Urugvaju služi kaznu zbog prodaje kokaina kontaktirao je medije i iznio im svoju ispovijest o svemu što se oko njega događalo. U priči se našao i srbijanski premijer Aleksandar Vučić.

Hrvatski državljanin Anastazije Martinčić koji je 2009. uhićen s dvije tone kokaina u akciji “Balkanski ratnik” te se nalazi u urugvajskom zatvoru na odsluženju 13-godišnje kazne kontaktirao je crnogorski portal Vijesti i otkrio im zanimljive detalje trgovine drogom.

Martinčić tvrdi kako je on svoju kaznu dobio, no kriminalac za kojeg je radio Darko Šarić (na fotografiji gore) nije jer se navodno dogovorio sa srbijanskim vlastima. Stoga želi svjedočiti pred sudom i tako se osvetiti Šariću koji mu je, kaže, dužan milijune.

“Darko najviše šalje drogu u Ameriku i u Europu. Najvažnije luke za regiju su mu Kopar i Rijeka, tu se miješa kokain jedan naprema tri. Od 2,2 tone kokaina, zbog kojih sam osuđen, dobilo bi se šest tona i 600 kilograma, a to je 660.000.000 eura zarade. Pravili smo milijarde, više zarađivali nego ‘Coca-Cola’, više od Googlea… “, kazao je dodajući kako su novcem od droge plaćani policajci, političari, carinici, suci, lučki radnici, novinari…

Martinčić je kazao kako je Šarić financirao i izbornu kampanju Aleksandra Vučića. “Vučić se sreo s njim dok je Darko bio u bijegu. Nakon toga se vratio u Srbiju i rekao da će ga uhititi. Tko to može reći, ako se nije dogovorio s nekim? Tada su i isplanirali tko na koliko da bude osuđen. Sada su imali dogovor da on i Tošić 7. studenoga budu pušteni da se brane sa slobode, jer su to platili, ali poslao sam pismo DEA-i, američkim veleposlanstvima u Srbiji i Sloveniji, Vučiću, Nikoliću… Ne mogu oni biti s nanogicom na slobodi, a bili su u bijegu godinama”, priča Martinčić koji očekuje da bude zaštićeni svjedok u Srbiji.