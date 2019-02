HRVAT U NJEMAČKOJ UBIO KOLEGU I SEBE: ‘Pozvao ga je na razgovor, a zatim su se čuli pucnjevi. U kontejneru su našli dva tijela’

Je li velik stres potaknuo 29-godišnjeg mladića iz Augsburga da ubije 45-godišnjeg kolegu?

U četvrtak je 29-godišnji mladić iz Augsburga u Njemačkoj, s hrvatskim i njemačkim državljanstvom, na gradilištu u Münchenu, ubio 45-godišnjeg muškarca te je potom presudio i samom sebi. Čini se da je svemu kumovao veliki stres koji je svojstven za građevinu.

Naime, oko 9 sati ujutro je 29-godišnjak, koji je radio kao voditelj gradilišta, pozvao na razgovor 45-godišnjaka. Kako piše lokalni portal tz, nekoliko minuta nakon toga začula se pucnjava. Nakon kratke tišine ponovno su se čuli hici. Kada su radnici ušli u kontejner gdje se sve to događalo, pronašli su dva mrtva tijela.

“Ne mogu vjerovati. Vidjeli smo se nekoliko minuta ranije i sad je mrtav. Žao mi je njegove obitelji, imao je dvoje male djece”, rekao je jedan od zaposlenika gradilišta.

Veliki pritisak u građevini

Drugi zaposlenik je rekao da je pritisak u građevini velik i da je teško nositi se s tim.

“Svi u građevinskoj industriji moraju se nositi s ogromnim pritiskom. To se odnosi i na obične radnike, kao i rukovoditelje, projektante i arhitekte. Riječ je o mnogo novca, kratkim rokovima i velikoj konkurenciji. Na sastancima dolazi do svađa, ali da netko dohvati oružje i upuca svog kolegu, to je za mene neobjašnjivo. Nikada to nisam doživio u svojoj 30-godišnjoj karijeri”, rekao je.