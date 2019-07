HRVAT KOJEG SUMNJIČE GA DA JE U UKRAJINI BRUTALNO UBIO TRUDNU DJEVOJKU: ‘Ne znam kako je završila ispod mog kreveta’

Dalmatinac kojeg sumnjiče da je brutalno ubio svoju tadašnju djevojku u Ukrajini konačno je uhićen nakon šest godina

Na Rabu je uhićen 35-godišnji Branimir Ćaleta za kojim je bila raspisana Interpolova tjeralica zbog sumnje da je 16. rujna 2013. godine u Ukrajini ubio svoju djevojku Annu Kitaevu. On je nakon ubojstva za kojeg ga se tereti pobjegao u Hrvatsku te je čitavo vrijeme slobodno živio i radio. Ukrajinski Interpol je izdao tjeralicu, no kako nisu članovi EU nije mogao primijeniti europski uhidbeni nalog. No 1. srpnja je stigla zamolnica za preuzimanje kaznenog progona Ćalete zbog kaznenog djela namjernog ubojstva te je u petak konačno uhićen.

NA RABU UHIĆEN BRANIMIR ĆALETA: Sumnjiči se da je 2013. u Ukrajini ubio svoju trudnu djevojku

Ubio ju jer je bila trudna s drugim?

Ono za što ga se sumnjiči, uisitnu je brutalno. Tijelo Anne Kitaeve nađeno je zamotano u plahtu ispod kreveta u hostelskoj sobi koju je koristio Ćaleta. Udarena je tupim predmetom po glavi, a u trenutku ubojstva bila je u sedmom mjesecu trudnoće. Večer prije viđena je u društvu Ćalete, a on je hostel napustio odmah sljedeći dan i vratio se u Hrvatsku. Ukrajinski istražitelji sumnjaju da je ubio djevojku jer je bila trudna s drugim.

Prvo ju je tupo-tvrdim predmetom najmanje deset puta udario po glavi. Snažnim udarcima doslovno joj je smrskao lice i lubanju, a kad je nesretna djevojka izdahnula, a time i njeno nerođeno dijete, skinuo je s nje odjeću i golu je zamotao u plahtu i sakrio ispod kreveta dok je svoju i njenu odjeću te njen mobitel bacio na nepoznatom mjestu.

No u jedinom intervjuu koji je dao, nedugo nakon što je prije šest godina za njime izdana tjeralica, Ćaleta sve to negira.

“Mi smo se upoznali pretprošlo ljeto u Primoštenu i vidjeli smo se u prosincu kad sam bio u Ukrajini. No, od tada nismo poslije imali nikakve kontakte, niti smo se čuli, niti smo se vidjeli. Istina, objavio sam fotografije na Facebooku, vidimo se nas dvoje slikani u trogirskoj katedrali”, govorio je tada za Slobodnu.

“Nisam ja to napravio, nitko me nije ispitivao, niti ukrajinska, niti hrvatska policija. Ovo je užas, šokiran sam kao i moja obitelj, živim na selu ovdje u Vinovcu i ovo je strašno”, ponavljao je.

‘Slučajno smo se sreli’

Ipak, svjedoci tvrde da su ih kobne večeri vidjeli zajedno, a istražitelji sumnjaju kako je on došao u hotel u kojem je za Anna za njega rezervirala sobu.

“Da, bio sam u Ukrajini, ali nismo se ništa dogovarali, slučajno smo se našli u gradu. Ja sam malo šetao, slučajno smo se našli u gradu. Bili smo u tom hostelu, malo smo pričali i ona je otišla. Nije išla sa mnom u moju sobu, a ja sam dan poslije išao u Donjeck.

“Ne znam kako je dospjela ispod kreveta, rekao sam vam da nije išla u sobu sa mnom. Ne znam šta se to dogodilo, ozbiljna je to stvar. Nije mi rekla da je trudna, nisam ima pojma za to, ali znam da nije trudna sa mnom i to sigurno. Svi koji me poznaju znaju da ja to nisam napravio, jer nisam takav čovjek, nikad nisam imao problema sa zakonom. Rješavam ovu situaciju u dogovoru s odvjetnikom”, zaključio je tada Ćaleta.