HRVAT 16-GODIŠNJOJ DJEVOJCI OBEĆAO DOBRU ZARADU AUSTRIJI: Došao po nju pred roditeljsku kuću, ali čim su prešli granicu počela je noćna mora

B.B., državljanin Hrvatske i BiH (57) optužen je da je u srpnju obmanuo, zaveo, pokušao silovati i natjerati na prostituciju 16-godišnju djevojku iz BiH. Unatoč teškim optužbama, B.B. tvrdi da je nevin pa od Vrhovnog suda traži da njegov pritvor bude zamijenjen blažim mjerama, javlja Zadarski.hr. Ipak, sud mu je ovih dana dao odbijenicu, a razlog je njegovo dvostruko državljanstvo koje mu otvara mogućnost bijega.

“Vrhovni sud Republike Hrvatske kao drugostupanjski sud nalazi opravdanom argumentaciju da okolnost što je okrivljenik državljanin Bosne i Hercegovine koja ne izručuje vlastite državljane predstavlja one osobite okolnosti koje upućuju na stvarnu i neposrednu bojazan da će on u slučaju puštanja na slobodu pobjeći u Bosnu i Hercegovinu i osujetiti vođenje kaznenog postupka”, stoji u obrazloženju Vrhovnog suda.

Odvjetnik: ‘Naše pravosuđe se boji slučaja Mamić’

Muškarac je žalbu uputio preko svog odvjetnika te naveo da ima prebivalište u Austriji, članici EU, međutim sud nije pronašao ni jedan dokaz koji bi to potvrdio. Zaključili su da činjenica što ima hrvatsko državljanstvo i to bez drugih životnih ili poslovnih veza s Hrvatskom ne pokazuje trajniju povezanost okrivljenog 57-godišnjaka s teritorijem Hrvatske. U obrazloženju Vrhovnog suda navedeno je da okrivljeni, kako i sam kaže, prebiva u BiH. Sud je u obrazloženje stavio i težinu kaznenog djela koje je B.B. počinio. Odvjetnik muškarca tvrdi kako optužnica u njegovom slučaju nije pravomoćna i da bi zato njegov klijent trebao biti na slobodi te navodi da je priča drukčija nego ova što mu se stavlja na teret pa je zato podnio žalbu na odluku zadarskog Županijskog suda koja mu je odredila produljenje pritvora.

“Pravosuđe se boji ‘slučaja Mamić’. Boje se da okrivljenici ne odu u Bosnu i Hercegovinu tako ostanu nedostupni hrvatskom pravosuđu, pa na kraju “svi” ostaju u pritvoru. Odvjetnici se teško protiv toga mogu boriti, a u ovom slučaju optužnica još nije pravomoćna, optužba je sasvim drugačija od istine”, kazao je odvjetnik.

Maloljetnici obećao posao u restoranu u Austriji, a zapravo ju htio podvoditi

U optužbi je navedeno da je B.B. tinejdžerici iz BiH obećao dobro plaćeni posao u njegovom restoranu u Austriji te joj govorio da će bolje zarađivati nego kod kuće ili u Hrvatskoj. Obećao joj je da će raditi u restoranu skupa s njegovom kćeri te ju uvjeravao da će dnevno zarađivati između 35 i 40 eura i da će, pokaže li se vrijednom, dobiti veće odgovornosti kao i primanja. Kako prenosi Zadarski.hr, muškarac je htio pokazati da su njegove namjere časne pa je 16-godišnjakinji prije puta dao nekoliko stotina eura da si kupi mobitel i novu odjeću, što mu je ona trebala vratiti od plaće. Po djevojku je došao 16. srpnja pred njezinu roditeljsku kuću, ali čim su prešli granicu priča se pretvorila u horor.

Prema dogovoru, krenuli su prema granici s Austrijom, no on je tinejdžerici rekao da mora svratiti do Karlovca obaviti posao. Poslije Karlovca, rekao joj je da moraju do Vira kako bi on pogledao zemljište koje planira kupiti. Kada su došli na Vir i ušli u apartman, maloljetnici je rekao da on u Austriji nema restoran nego “neku birtiju” i da će ona tamo dobro zarađivati na drugi način, ne radeći za šankom. Otkrio joj je da će biti “dama” na što se djevojka pobunila i rekla da se želi vratiti kući. Zatvorila se u sobu bez ključa, a B.B. ju je zaključao izvana. Kada je napokon otvorio vrata uzeo joj je mobitel, a oko dva sata u noći ušao joj je u sobu i počeo ju dirati po nogama, bokovima, struku, piše Zadarski.hr.

Djevojka je počela vrištati što je čula jedna žena u susjedstvu pa je dotrčala do ulaza u apartman i počela lupati po vratima. B.B. je vrata otvorio, a djevojka je srećom nekako uspjela pobjeći. Dva dana kasnije 57-godišnjak je uhićen i protiv njega je podignuta kaznena prijava za bludne radnje i trgovinu ljudima. Poslije ispitivanja određen mu je istražni zatvor zbog mogućnosti bijega. Kazna od tri do 15 godina propisana je za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Vrlo brzo se otkrilo da je B.B. još 1996. u Austriji služio zatvorsku kaznu zbog silovanja, a 2005. je završio iza rešetaka zbog zloupotrebe droga.

