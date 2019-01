HORVATINČIĆ DEMANTIRAO SINA POGINULIH TALIJANA PA MALO GLUMIO ŽRTVU: ‘Nisam kriv, ali strpajte me u zatvor samo da nacija bude sretna’

“Ugovor je potpisan. O sumi i ostalim detaljima ne mogu govoriti, jedino ih može zahtijevati sud kao što se to i dogodilo jučer u Zadru i sve to smo dali u spis”, kazao je Horvatinčić o obeštećenju obitelji poginulog talijanskog para čiju je smrt skrivio

Nakon jučerašnje sjednice Žalbenog vijeća Županijskog suda u Zadru koje je razmotrilo prvostupanjsku presudu kojom je oslobođen krivnje za izazivanje pomorske nesreće u kojoj je stradao talijanski bračni par Salpietro, zagrebački poduzetnik Tomislav Horvatinčić izjavio je da su djeca poginulog para obeštećena za pomorsku nesreću. Međutim, sin poginulih, Federico Salpietro, kazao je da to nije istina i da od Horvatinčića nikada nije dobio ikakvu ponudu, kamoli odštetu.

No, Horvatinčić je za RTL kazao da je nagodba između njegove tvrtke Santamarina, Allianz osiguranja te odvjetnika obitelji stradalih potpisana prije tri dana.

“Želio bih se sastati s djecom poginulih i pogledati im u oči”

“Ugovor je potpisan. O sumi i ostalim detaljima ne mogu govoriti, jedino ih može zahtijevati sud kao što se to i dogodilo jučer u Zadru i sve to smo dali u spis. Ja sam predsjednik firme Santamarina, odakle je on dobio novac. Jesam li posudio novac od banke, je li moje osiguravajuće društvo? On je dobio obeštećenje od ove štete”, kazao je Horvatinčić za RTL.

Na pitanje osjeća li krivnju za nesreću, Horvatinčić je odgovorio potvrdno.

“Da nisam taj dan bio na moru nesreća se ne bi dogodila. Ja to vrtim u glavi kao iskusan pomorac kako mi se to moglo uopće dogoditi, ali doživio sam taj blackout, koji mi se događao i prije nesreće, ali nikad mi to nije utvrđeno kao sinkopa”, ustvrdio je Horvatinčić.

“Teško je tu staviti se u poziciju djece. Želio bih se s njima sastati što prije pogledati im u oči i reći im ovo sve što sam vama rekao”, dodao je.

“Neka me pošalju u zatvor pa da nacija bude zadovoljna”

Na pitanje je li kasno da djeci kaže sve što ima za reći, Horvatinčić je kazao kako je njegova obitelj bila na sahrani poginulih Talijana dok je on bio u pritvoru.

“Dok sam ja bio u pritvoru, moji odvjetnici su se sastali s odvjetnicima oštećenih u vezi obeštećenja”, kazao je.

Osvrnuo se i na jučerašnju raspravo o žalbi na presudu.

“Razmišljam da kažem bez obzira što nisam kriv da vijeće to preinači u zatvorsku kaznu. Možda da me kazni dvije godine ili tri ili ne znam koliko, pa koliko se odleži jedna dvije trećine ili ne znam koliko pa ću ići gulit krumpire ili u Pulu negdje pa će vjerojatno nacija biti zadovoljna ako Horvatinčić ode u zatvor”, kazao je.

Komentirao je i sumnje javnosti da je sinkopa bila povod nesreći, odnosno presudi.

“Ako je to šprdnja za naciju, ja se sa ničijom bolesti, ne daj Bože, ne bih sprdao nikad. Nikad ne znate što nosi noć gdje će te Bog kazniti”, kazao je Horvatinčić.

