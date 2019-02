HORVATINČIĆ NA SUĐENJU ZA NESREĆU U KOJOJ JE POGINUO TALIJANSKI PAR: ‘Bog me poslao na zemlju da pomažem ljudima’

“Obnovio sam kuću našeg nobelovca Lavoslava Ružičke. Pomažem velikom broju ljudi, spajam ih s liječnicima, plaćam im liječenja. Bio sam na groblju stradalih Talijana i stalno za njih uplaćujem mise”, izjavio je zagrebački poduzetnik

Sudski vještaci su u utorak na Općinskom sudu u Šibeniku ponovo davali iskaz u trećem po redu ponovljenom suđenju Tomislavu Horvatinčiću za pomorsku nesreću u kojoj je motornom jahtom kod Primoštena 2011. godine prouzročio smrt para talijanskih nautičara, te je optuženi iznio svoju obranu, piše 24sata.

‘Da nisam pao u nesvijesti, nikakva nesreća se ne bi dogodila’

“Zadnji put kad sam vidio jedrilicu stradalih Talijana bila je 400 metara ispred mene i od tad se ničega ne sjećam – rekao je Horvatinčić, uz napomenu da je bio pri svijesti sigurno ne bi dozvolio da mu se talijanska jedrilica približi na više od 40 metara pa i više”, rekao je Horvatinčić, napominjući na suđenju i da je desetak puta nazvao broj 092, ali da je tada od šoka zaboravio kako se on više ne koristi za hitne slučajeve.

Horvatinčić je rekao da je zato zvao dosta prijatelja da oni zovu hitnu i policiju i da mu nije bila nikakva namjera da sačuva svoj broj u koje je ulazilo more. Izjavio je kako se uz pomoć Nijemca koji je došao gumenjakom do nas nasukao na obližnjem otoku.

“Nijemac mi je i rekao da se Talijanima na jedrilici ne može više pomoći. Ubrzo je stigla pomorska policija, dali su mi dreger za alkohol koji je pokazao nula. I inače sam antialkoholičar. Pio sam samo neke lijekove za alergije, između ostalog i klaritin. Da nisam pao u nesvijest, nikakva se nesreća ne bi dogodila”, govorio je Horvatinčić.

NAJVEĆE AFERE TOME HORVATINČIĆA: Usmrtio četvero ljudi, izazvao kaos u Zagrebu, sin ga se odrekao…

‘Pomažem velikom broju ljudi’

“Užasno me žalosti kad po medijima o meni govore kao o bezosjećajnoj osobi. Filantropija je ugrađena u meni. Bog me poslao na zemlju da pomažem ljudima “govorio je Horvatinčić.

Tomislav Horvatinčić izjavio je kako je uplatio nekoliko milijuna kuna u zakladu Ana Rukavina.

“Obnovio sam kuću našeg nobelovca Lavoslava Ružičke. Pomažem velikom broju ljudi, spajam ih s liječnicima, plaćam im liječenja. Bio sam na groblju stradalih Talijana i stalno za njih uplaćujem mise. Nazvao sam njihovog sina, ali on mi je zaklopio slušalicu. Napisao sam mu kasnije pismo, u kojem se obvezujem pomagati mu do kraja života. Međutim, do nikakve nagodbe nije došlo. Samo im je moje osiguranje isplatilo odštetu, ali poslovna je tajna koliku”, rekao je Horvatinčić u svoju obranu.

ŠOKANTAN ISKAZ NIJEMCA KOJI JE PRVI STIGAO NA MJESTO NESREĆE: ‘Horvatinčić me uopće nije pitao ima li ozlijeđenih, mrtvih…’

Svađa ispred suda

Horvatinčić i Ognjen Frangeš, pravni zastupnik obitelji poginulih Marinelde Salpietro Petrella i Franceska Salpietra posvađali su se ispred suda.

“Tomislav Horvatinčić je veliki dobročinitelj koji spontano pomaže lijevo i desno, no on nije potrošio čak ni za policu osiguranja, jer je premiju platilo trgovačko društvo koje je vlasnik jahte. Međutim, tako spontano nije pomogao mojim strankama. Ne znam što ga u tome može u tome spriječiti. Ima čak i jedan račun na koji može uplatiti, jedan cent ili cijeli milijun eura, kako god hoće”, rekao je Frangeš novinarima i prema pisanju 24sata vjerojatno bi nastavio da ga nije prekinuo zagrebački poduzetnik.

“Jeste vi svoje naplatili?”. upao je zagrebački poduzetnik u riječ splitskom odvjetniku.

“Ne govorite istinu. Preko odštete ste se borili za svoju naknadu”, nastavio je Horvatinčić, a Frangeš je pojasnio kako se ovaj zapravo razbacuje dobročinstvom, jer djeca poginulih Talijana ne traže od njega ništa.

Uvijek je moje srce otvoreno i dužno pomagati toj djeci

“Zašto ne može svoju spontanu želju iskazati? Što se ima nagađati? Pa to je moralna obveza, a trgovački posao”, rekao je Frangeš.

Poznati poduzetnik je još jednom iskazao žaljenje zbog nesreće i iskreno saučešće obitelji.

“Stalno se sve vrti oko nekakvih novaca. Frangeš ne govori istinu, potpisao je nagodbu, a upravo smo je zato i sastavili da ne bi mogao lagati ovako pored cijelim auditorijem. Imamo dokument, dokaz da su nagodba i obeštećenje napravljeni, izvršeni i naplaćeni. Kao što sam već par puta rekao, to nije zadnja točka. Uvijek je moje srce otvoreno i dužno pomagati toj djeci. I bez obzira kako se ovaj spor završi, dok se to ne dogodi taj susret s njima ja neću biti miran”, rekao je Horvatinčić koji je izjavio kako on nije kriv za nesreću u kojoj su stradali talijanski nautičari.

“No, osjećam se odgovoran prema toj djeci”, izjavio je poznati poduzetnik.