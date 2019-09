HOROR U RIJECI: Predozirao se pred djecom i gušio suprugu. U pomoć joj priskočilo maloljetno dijete, a kad je došla policija ‘poludio’ je

Kada je čuo da ga supruga planira napustiti, optuženi se skroz izobličio i fizički napao suprugu

U Rijeci je zabilježen novi slučaj obiteljskog nasilja, a razlog za nasilničko ponašanje rastrojenog supruga je konzumacija droge i antidepresiva. Prema pisanju Novog lista, 37-godišnjak je pritvoren te mu je pritvor produljen i podignuta je optužnica jer se predozirao pred djecom iako je svjestan nedopuštenosti svojih postupaka. Tako je svoju suprugu doveo u ponižavajući ponižaj i negativno je utjecao na nesmetan psihofizički razvoj maloljetne djece.

Upravo je tako bilo i kobne večeri kada se suprug počeo iznimno nasilno ponašati prema supruzi. Iako je obećao da neće konzumirati antidepresive, uz riječi da će se javiti na liječenje o ovisnosti ako ikada popije tabletu, 37-godišnjak je ponovno posegnuo za njom. Tada je došlo do verbalnog sukoba supružnika nakon što mu je žena rekla da će ga zajedno s djecom napustiti.

Bacio suprugu na pod i počeo ju gušiti

Kada je čuo da ga supruga planira napustiti, optuženi se skroz izobličio i fizički napao suprugu. Bacio ju je na pod i počeo gušiti. Novi list piše da je u pomoć majci priskočilo maloljetno dijete koje je oca molilo da prestane. No, on nije prestao nego je ženu udarao i rukama i nogama, a supruga je plakala i otišla van iz kuće. Rođak iz obitelji uzeo je k sebi jedno dijete i pozvao policiju. Tek nakon što je došla policija počeo je pravi pakao koji srećom nije završio kobno.

Kada su policijski službenici došli do kuće vidjeli su da je 37-godišnjak ušao u spavaću sobu i posegnuo za pištoljem što je izazvalo strah za sigurnost i supruge i djece. Optuženik je poricao djela te kazao da se nikada nije predozirao pred djecom i da tog dana nije udario ni djecu ni suprugu. Ispričao je da se supruga na njega naljutila jer je uzeo lijek i da je ona njega počela udarati, a da se on samo branio i da su djeca krivo vidjela i povezala. “Kad je došla policija, uzeo sam pištolj u ruke ali nisam imao namjeru nikome s pištoljem prijetiti”, rekao je tijekom ispitivanja u policiji.

‘Pusti je, prestani, gušiš je’

Supruga je ispričala da ju je osobito povrijedilo to što je suprug ponovno konzumirao drogu, a prije nekoliko dana je obećao da će ići na liječenje ako to ponovno napravi. Posvađali su se, a jedno od djece je smirivalo situaciju. Kada je muž ženu počeo gušiti i bacio ju na tlo, dijete je vikalo “pusti je, prestani, gušiš je”. Nakon toga se stvar malo smirila, a nakon 15-ak minuta je došla policija. Nakon što je suprug otišao u sobu i uzeo pištolj, jedno od djece vikalo je “tata, ne!” pa su tada svi pošli do spavaće sobe i vidjeli 37-godišnjaka s pištoljem u ruci.

Istragom se utvrdilo da je optuženi bio dva mjeseca na odvikavanju od droge. U međuvremenu se supruga s djecom preselila k svojim roditeljima. Vještačenjem suprugovog oružja u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” utvrđeno je da je riječ o improviziranom jednocjevnom oružju ručne izrade, glatke cijevi, bez vidljivih oznaka proizvođača, marke i serijskog broja. Vještaci tvrde da je oružje funkcionalno. To oružje svrstano je u A kategoriju, što znači da je zabranjeno za držanje.

