HOROR LJETOVANJE: Tihi ubojica na jedrenjaku je učinio svoje; ‘Doktor sam, pokušao sam mu pomoći, ali nije išlo…’

‘Kad sam se probudio i ustao onakav malaksao, zatekao sam Eugenija s ozljedom glave i torza koje je zadobio pri padu u tuš-kabini’

Nakon detaljnog očevida jedrenjaka “Atlantia” u luci na Hvaru ono što se moglo čuti jest da je pravo čudo što, s obzirom na jakost plinova u potpalublju, nema više mrtvih. Na tom brodu život je nažalost izgubio talijanski menadžer Eugenio Vinci (57), a dok se otrovana djeca još uvijek bore za život, preživjeli koji se trenutno oporavljaju su i dalje u šoku, piše Jutarnji list.

Preživjeli ne mogu prestati prepričavati trenutke užasa koje su iskusili te kažu da su osjetili neopisivu nemoć, mučnine, a potom i šok dok su pokušavali oživjeti nesretnog prijatelja Eugenija, piše Jutarnji list. Jedan od preživjelih s broda, bivši talijanski senator i gradonačelnik sicilijskog grada Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso (64) u telefonskom je razgovoru medijima ispričao što se dogodilo kobnog dana. Kazao je da su bili jako sretni što su došli u Hrvatsku te da su planirali ploviti osam dana. Putovanje su zajedno osmislili i organizirali, a obišli su otoke i Dubrovnik.

‘Na jedrenjaku sam izgubio brata’

Mancuso kaže da je bio drugi dan godišnjeg kada ih je zadesila tragedija. Prepričava da su večer proveli u restoranu na rivi gdje je njih četvero večeralo dok djeca nisu uopće jela. Zbog toga su odmah odbacili trovanje hranom jer su djeca najteže stradala, a nisu hranu ni okusila. Otrovni plin je do kabina Talijana došao kroz klimatizacijske otvore. U ponoć vratili su se na brod. Već dva sata poslije “tihi ubojica” je u njihovim kabinama učinio svoje.

“Najednom nam je svima postalo loše. Odvukao sam se do kupaonice i povratio. Pozlilo je i mojoj supruzi, no nekako smo se uspjeli primiriti. Zaspali smo kao omamljeni do jutra. Na tom jedrenjaku izgubio sam, mogu tako reći, mog brata. Po struci sam liječnik nefrolog i pokušavao sam mu pomoći, ali nije išlo. Srce mi puca od tuge. Kad sam se probudio i ustao onakav malaksao, zatekao sam Eugenija s ozljedom glave i torza koje je zadobio pri padu u tuš-kabini”, prepričao je Mancuso te dodao da su te večeri svi spavali na desnoj strani broda.

S nestrpljenjem čekali zajedničko ljetovanje u Hrvatskoj

Vincijev dobar prijatelj i bivši predsjednig regije Molise, Paolo Frattura, u nevjerici je primio vijesti o stradavanju njegovog prijatelja u Hrvatskoj. Ispričao je da se Eugenio jako veselio tom ljetovanju.

“Izgubio sam jako dragog prijatelja, bio mi je kao brat. U nedjelju mi je poslao poruku iz Hrvatske: ‘Bogovski uživam, samo još ti jedino radiš’. Umro je na besmislen način. Bio je jako predan svojem poslu i veselio se trenucima koje je provodio s obitelji i prijateljima”, za talijanske medije je ispričao Frattura te istaknuo da se nada da će liječnici spasiti stradalu djecu.

Mještani Sciacce odakle je nesretni talijan rodom i stanovnici Sant’Agata di Militello, grada u kojem je Mancuso gradonačelnik, potreseni su i šokirani tragedijom koja je zadesila ova dva prijatelja.

“Eugenio i Bruno te Franco Trifirò nerazdvojni su prijatelji. Tjednima prije nego što su otišli u Hrvatsku, pričali su nam o tom putovanju. S nestrpljenjem su ga očekivali jer vrlo cijene hrvatske ljepote i gastronomiju. Kad je prva vijest u medijima objavljena o mogućem trovanju školjkama koje su jeli nekoliko sati prije nego što im je pozlilo, nisam se mogao prestati čuditi jer sam i sam prošao Hrvatsku te se uvjerio u kvalitetu proizvoda, ali i oni jako paze na to gdje jedu”, ispričao je jedan od ugostitelja u čiji kafić svakodnevno na kavu svraća stradali gradonačelnik Bruno Mancuso.

